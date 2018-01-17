Назарбаев в США: одной латиницей Казахстан не отделается

Начавшийся 16 января трехдневный визит бессменного президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в США трудно назвать рядовым событием современной мировой политики, хотя его официальная канва выглядит весьма буднично.

Елбасы (национальный лидер) решил воспользоваться сделанным еще в сентябре прошлого года приглашением американского президента Дональда Трампа, заодно отметив первое в истории председательство своей страны в Совете Безопасности ООН, где он лично выступит в роли модератора намеченной на 18 января дискуссии «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».

Большие деньги

Это очень грамотно выбранная тема, поскольку Казахстан, наряду с Украиной и Белоруссией, в начале 90-х годов прошлого века добровольно отказался от ядерного оружия, доставшегося ему «в наследство» от СССР, а одной из «горячих» тем нынешней политической повестки дня является ракетно-ядерная программа КНДР.

Уж в чем в чем, а в искусстве политического маневра 78-летнему Нурсултану Абишевичу, вот уже более 28 лет, начиная с 1989 года, стоящему «у руля» государственной власти, не откажешь: все-таки старая партийная школа, член Политбюро ЦК КПСС…

Но вот фон, на котором проходит этот визит, весьма далек от безоблачного.

Как известно, еще 20 декабря 2017 года американский Bank of New York Mellon по решению бельгийского и голландского судов заморозил 22,6 млрд долл. на счетах Национального фонда Казахстана в обеспечение иска на сумму в 1,5 млрд. долл., поданного против официальной Астаны молдавскими бизнесменами-миллиардерами Анатолом и Габриэлом Стати. 22 миллиарда — деньги немалые: 40% активов фонда, 17,7% казахстанского ВВП и почти 78% национального бюджета 2017 года.

Некоторые эксперты даже называют эту ситуацию одной из главных причин, по которой 26 декабря 2017 года в Ново-Огареве состоялась неформальная встреча девяти лидеров стран СНГ (отсутствовал только глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, якобы получивший из Вашингтона «личные гарантии безопасности»), а 27 декабря — прошли отдельные переговоры президентов России и Казахстана.

Что и говорить, случай более чем вопиющий, поскольку такого рода решения принципиально затрагивают интересы всех постсоветских республик, включая Россию, которую сейчас на Западе, и особенно в США, выставляют «империей зла». И созданный прецедент такой «заморозки» является весьма недвусмысленной угрозой с американской стороны в адрес не только Астаны, но и Москвы. Угрозой, на которую нельзя было не прореагировать.

Кстати, дважды прошедшее (в октябре 2017-го и в январе 2018-го) отстранение от полномочий «пророссийского» президента Республики Молдова Игоря Додона всякий раз — видимо, случайно — совпадало с необходимостью срочно блокировать его возможное вмешательство в запущенный «коллективным Западом» казахстанский «статигейт».

Все это полностью соответствует той «особой роли», которую, судя во всему, должен сыграть Казахстан в нынешних глобальных планах США.

Латиницей не отделаются?

Эта особая роль определяется целым рядом взаимосвязанных факторов.

Первым из них можно считать географическое положение Казахстана, «зажатого» — или, вернее, «вставленного» — между Россией и Китаем, а потому способного сыграть роль американского «клина», вбитого между двумя главными стратегическими противниками США.

Сам Назарбаев в этом деле Вашингтону по целому ряду причин — не помощник, но создать условия для очередной «цветной революции» и перехода власти к каким-нибудь исламским фундаменталистам — под флагом, например, «демократизации политической жизни Казахстана» — он, по мнению американских «гроссмейстеров игры на Великой шахматной доске», вполне способен. При этом платить за такую «корректировку позиции» живые деньги они не намерены, а вот «отобрать, чтобы за что-то вернуть» — абсолютно беспроигрышный, как им кажется, вариант.

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Если такая сделка будет негласно заключена во время визита Назарбаева, то протестные выступления казахстанских нефтяников в 2011 году и шахтеров в 2017 году, инспирированные «свободными профсоюзами», могут вскоре повториться не только в гораздо более широком масштабе, но и с привлечением лозунгов «исламской справедливости», а также проверенных салафитских кадров, которые сейчас ускоренными темпами перебрасываются из Сирии и Ближнего Востока в Афганистан и «постсоветские» республики Центральной Азии.

Видимо, подобный сценарий и возможные меры противодействия ему — в том числе, в рамках ОДКБ и ШОС — были далеко не последней темой уже упомянутых выше переговоров Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Тем более что и Китай далеко не в восторге от перспектив усиления экстремистского исламизма в непосредственной близости от своих границ, особенно с учетом проблем Пекина с мусульманским населением в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), который ранее именовался Восточным Туркестаном. А уж про судьбу русского национального меньшинства в Казахстане и знаменитый космодром Байконур в данной связи даже говорить не приходится.

Второй фактор — энергетический. Казахстан сегодня является государством «номер один» по добыче урана, а также важным производителем нефти (86,2 млн т, 15-е место в мире) и газа (52,6 млрд кубометров, 16-е место в мире). Установить и усилить контроль над этими активами — важнейший традиционный приоритет американской политики, который особенно усилился после назначения госсекретарем США бывшего главы крупнейшей энергетической корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Наконец, Казахстан в настоящее время позиционирует себя как неотъемлемую часть «тюркского мира» и «светское исламское государство»1, что придает ему дополнительный вес на международной арене. Вспомним в этой связи хотя бы выбор Астаны как приемлемой для всех заинтересованных сторон переговорной площадки с сирийской оппозицией. Этот внешнеполитический потенциал также может быть активно задействован в интересах Вашингтона.

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Поэтому ни подписанные в Вашингтоне по итогам встречи Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева торгово-экономические соглашения на сумму 2,5 млрд долл., ни объявленный переход Казахстана с кириллического на латинский алфавит, ни обсуждение региональных проблем и проблем нераспространения оружия массового поражения в Совбезе ООН под председательством Казахстана нельзя считать главным содержанием визита елбасы в США. Он призван дать ответ на куда более серьезные вопросы — и тут, перефразируя известный афоризм Путина, одними помидорами, то есть в данном случае латиницей, официальная Астана вряд ли отделается.

1 Организация запрещена на территории РФ.