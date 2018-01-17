Пять непарламентских партий намерены поддержать Путина на выборах-2018

Москва, 17 января. Пять непарламентских партий намерены поддержать кандидатуру действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося на выборы президента в марте 2018 года.

О создании блока поддержки заявил лидер партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин. В него также войдут «Партия пенсионеров России», «За справедливость», «Партия свободных граждан» и «Города России». При этом Быканин подчеркнул, что для этого организациям не нужно будет проводить съезда, это позволяют уставы партий.

Кроме того, он оценил и общее число голосов, которые Путин получит от блока. По его словам, речь идет о трех миллионах сторонников и членов партий. Дальнейшие действия, как пояснил Быканин, будут зависеть от того, примет ли штаб Путина это предложение.

Напомним, на выборы-2018 Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для выдвижения своей кандидатуры ему необходимо до 31 января заручиться поддержкой 300 тыс. россиян, однако уже накануне в штабе лидера РФ сообщили о том, что в поддержку участия Путина в выборах собрано более миллиона подписей.