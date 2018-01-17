Муженко рассказал в штабе НАТО о подготовке ВСУ к поставкам комплексов Javelin из США

Брюссель, 17 января. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Киев готовится к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом Муженко сообщил в ходе своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где сегодня проходит заседание на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.

По его словам, Украина готова к получению противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако данная процедура представляет собой сложный процесс с участием экспертов.

«Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие. Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится», — пояснил Муженко.

Он также добавил, что процедура получения комплексов Javelin предполагает большую работу, касающуюся вопросов безопасности, условий хранения и юридического оформлении процесса их передачи.

В конце декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Накануне посол США на Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон абсолютно бесплатно предоставит Украине оборонительное оружие, в числе которого будут противотанковые комплексы Javelin.