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Сирия: США создали крупную авиабазу на юго-востоке страны
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    Сирия: США создали крупную авиабазу на юго-востоке страны

    14:46  17 Января 2018
    549

    Сирия: США создали крупную авиабазу на юго-востоке страны

    Бейрут, 17 января. Арабские СМИ сообщили, что Пентагон создал в Сирии новую военную базу, способную принимать до 100 истребителей.

    Ливанское издание «Аддияр» сообщило, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал в Сирийской арабской республике. По данным агентства на юго-востоке САР создана крупная авиабаза, которая способна обеспечить деятельность до ста истребителей. Военный объект должен обеспечить влияние Вашингтона на юго-восточных территориях Сирии, подконтрольных проамериканскому оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Отмечается, что по данным информационного агентства Пентагон передал курдскому альянсу порядка 300 единиц бронетехники, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также вооружение, боеприпасы и экипировку. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал главе Турции Эрдогану, что Штаты прекратят снабжение курдов оружием.

    Белый дом способствовал курдской коалиции в захвате восточных районов провинции Дейр-эз-Зор, богатых нефтяными и газовыми месторождениями и сейчас стремится к созданию «пограничных сил безопасности», которые установят контроль над северными границами Сирии.

    Сирия: США создали крупную авиабазу на юго-востоке страны

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сша #сирия #пентагон #база
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