Выборы-2018: ЦИК готов запретить американским дипломатам быть наблюдателями

Москва, 17 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации готова рассмотреть предложение внешнеполитического ведомства страны о лишении американских дипломатов права быть наблюдателями на президентских выборах-2018. Об этом журналистам сообщил в среду член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Как подчеркнули в Центризбиркоме, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения.

«Мы рассмотрим данный документ. Но уже сейчас ясно, что мы не можем не согласиться с официальной позицией МИД», — цитирует слова Лихачева издание «Интерфакс».

Напомним, ранее представители министерства иностранных дел России заявили о том, что американские дипломаты смогут наблюдать за президентскими выборами в марте 2018 года исключительно в рамках миссий международных организаций.