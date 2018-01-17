ЦИК вдвое увеличит количество систем автоматического подсчета голосов на выборах-2018

Москва, 17 января. Центризбирком России принял постановление о расширении использования автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в ходе президентских выборов в 2018 году.

К 18 марта, когда состоятся президентские выборы, в на избирательных участках в России будет внедрено более 13,6 тысяч КОИБов.

«Всего технических средств подсчёта голосов на выборах президента РФ 18 марта планируется использовать 13620 комплектов, что, по нашим прогнозам, должно охватить порядка 30–35 миллионов избирателей», — отметил в ходе проведенного в Центризбиркоме заседания член ЦИК Антон Лопатин.

На сегодняшний день в России используется 5,7 комплексов подсчета бюллетеней — это количество будет значительно увеличено и распределено по регионам с учетом резерва в 5%. Кроме того, в ходе выборов 2018 будут использоваться около тысячи комплексов электронного голосования.

Отметим, как сообщили в избирательном штабе действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, на сегодня в поддержку его выдвижения собрано около 1,14 млн подписей.