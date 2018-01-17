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Общество
Крещение 2018: когда отмечается, как купаться, освящение воды, традиции, приметы и запреты
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    Крещение 2018: когда отмечается, как купаться, освящение воды, традиции, приметы и запреты

    14:37  17 Января 2018
    1687

    Крещение 2018: какого числа, когда купаться, освящение воды, традиции, приметы и запреты

    Христианский праздник Крещение Господне ежегодно отмечается 19 января. Федеральное агентство новостей рассказывает об особенностях этого дня.

    Крещение Господне или Богоявление — один из важнейших христианских праздников. Он относится к числу двунадесятых, поскольку догматически тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, а именно — с его крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель.

    Второе название праздника — Богоявление — связано с чудом, произошедшим во время крещения Христа, когда на него с небес сошел святой дух в облике голубя и глас с неба назвал его сыном. 

    Особенности церковного праздника

    Крещение Господне отмечается 19 января (6 января — по старому стилю) и имеет четыре дня предпразднства и восемь дней попразднства. То есть за четыре дня до Богоявления в церковных богослужениях появляются молитвословия, посвященные наступающему событию, и они продолжатся до 27 января, когда произойдет отдание праздника, отмечаемой более торжественным, чем обычно, богослужением.

    Духовенство в эти дни облачается в белые ризы.

    Крещенский сочельник

    18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу сочиво — традиционное постное блюдо, сваренное из крупы (риса или пшеницы), меда и изюма.

    При этом вкушать пищу разрешается только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды.

    Освящение воды

    Великое освящение воды в храмах происходит в сочельник после литургии и непосредственно в день Богоявления. Освящение проводится одним чином — великой агиасмой, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

    Крещение 2018: какого числа, когда купаться, освящение воды, традиции, приметы и запреты

    Существует традиция окроплять крещенской водой свой дом с пением тропаря Богоявления. Также крещенскую воду, обладающую чудодейственными свойствами, пьют в течение года по утрам натощак, читая молитву на принятие святой воды:

    «Господи, боже мой, да будет дар твой святый и святая твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию твоему молитвами пречистыя твоея матери и всех святых твоих. Аминь».

    Крещенскую воду пьют при болезнях и нападении злых духов. О том, что она особенная, писал, например, святитель Иоанн Златоуст:

    «Эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

    У крещенской воды есть еще одна особенность: небольшое ее количество можно добавлять в обычную воду, и та получит чудодейственные свойства. Поэтому не стоит нести из церкви крещенскую воду в канистрах, достаточно взять немного, а дома развести с простой водой в необходимом количестве. Считается, что одна капля святой воды может освятить целое море.

    Крещенские купания

    Еще одна традиция на Крещение Господне — это купание в проруби, которое, как считают в народе, имеет очищающую для души и тела силу, но церковной эту традицию назвать нельзя.

    Для православных главное в этот день — посещение церковной службы, исповедь, причащение, принятие крещенской воды. А купание в специальных прорубях, именуемых иорданями, — дело добровольное, а вовсе не обязательное, и от грехов оно не избавляет, поскольку грехи отпускаются священником в таинстве покаяния.

    Крещение 2018: какого числа, когда купаться, освящение воды, традиции, приметы и запреты

    Тем не менее, крещенские купания в России сегодня стали чем-то очень модным. Для них оборудуются специальные безопасные купели на водоемах. 18, 19 и 20 января в больших городах возле массовых иорданей дежурят спасатели и медики.

    К слову, последние говорят, что купаться в ледяной воде, пусть даже с молитвами, нельзя людям с сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, проблемами мочеполовой системы, заболеваниями легких и печени. Также нырять в прорубь нельзя в период обострения воспалительных заболеваний и после перенесенной простуды.

    Приметы и запреты

    Еще одна народная традиция — это святочные гадания, которые заканчиваются как раз 19 января, в Крещение. Помните, у Пушкина: «Раз в Крещенский вечерок девушки гадали…»? Несмотря на то, что церковь категорически запрещает любые гадания — будь то рождественские, святочные, крещенские и другие, этот языческий обычай дошел до наших дней.

    Считается, что сны накануне Крещения — вещие, а предсказания, полученные в этот день — самые верные. Также верят, что в Богоявление небеса открываются, поэтому все, о чем помолишься в этот день, сбудется.

    Есть также народные суеверия, которые говорят, чего нельзя делать в Крещение и накануне него, чтобы сохранить здоровье, благополучие, счастье и удачу. Например, нельзя отдавать из дома спички, хлеб и деньги, нельзя брать взаймы, нельзя плакать и ругаться.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #крещение #богоявление #крещенские купания #освящение воды #святая вода #купание в проруби #иордань #крещенская вода #19 января
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