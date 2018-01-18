Сирия: российские военные полицейские передали детям Дамаска гуманитарный груз

Дамаск, 18 января. Жители Дамаска благодарят российскую военную полицию за оказанную гуманитарную помощь, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Военные прибыли в Дамаск с целью передать местному населению гуманитарный груз, переданный правительством Республики Ингушетия. Это уже пятый раз, когда Ингушетия оказывает поддержку и помощь сирийскому народу.

Пакеты (650 штук — Прим. ФАН) с необходимыми вещами были переданы детям и семьям сирийцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также семьям военных, погибших в боях против терроризма.

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Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на баннере, установленном в зале, где проходила гуманитарная акция, на русском и арабском языках написано: «Чтобы вы улыбались! Привет из Ингушетии (Российская Федерация)!» Российские военные лично каждому ребенку вручили пакеты с помощью.

Напомним, что Россия регулярно отправляет гуманитарные грузы в Сирию. Буквально несколько дней назад военные из Центра примирения враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию и передали 400 семьям беженцев и семьям погибших солдат в городе Карфа, провинция Даръа, продуктовые наборы, детскую одежду, а также школьные канцелярские принадлежности.