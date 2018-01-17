Аналитик о выборах-2018: Высокая поддержка Путина россиянами не вызывает сомнений

Санкт-Петербург, 17 января. Высокая поддержка президента России Владимира Путина со стороны жителей страны не вызывает сомнений, заявил независимый аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с Федеральным агентством новостей.

Избирательный штаб кандидата в президенты России Путина собрал уже более 1 миллиона голосов вместо необходимы 300 тысяч.

«Высокая поддержка Владимира Путина, полагаю, не вызывает сомнений даже у его самых радикальных противников, — констатировал Голубль в беседе с ФАН. — Никаким административным ресурсом объяснить успех кампании по сбору подписей нельзя».

Эксперт отметил, что это не означает, что в обществе нет тех, кто был бы недоволен кризисом. Однако заслуги действующего президента перед страной очевидны. По мнению публициста, глава государства продемонстрировал свою «четкую позицию в отстаивании национальных интересов и не испугался противопоставить себя коллективному Западу».

«В этом отношении положение Путина гораздо лучше, чем у остальных кандидатов, ведь он может предложить не только обещания, но и результаты многолетней работы», — констатировал Голубь.

Ранее стало известно, что региональный избирательный штаб Путина начал свою работу во Владивостоке.