Bloomberg: Самый быстрый самолет-разведчик США может стать гиперзвуковым

Преемник знаменитого американского самолета-шпиона SR-71 Blackbird, по слухам, сможет летать на скоростях, в шесть раз превышающих скорость звука — действительно ли такое возможно, или это лишь мечта инженеров?

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Самый быстрый самолет-разведчик США может стать гиперзвуковым» (America’s Fastest Spy Plane May Be Back—and Hypersonic), опубликованной Bloomberg 16 января. Автор: Джастин Бакмэн (Justin Bachman).

В течение многих лет компания Lockheed Martin разрабатывает преемника одного из самых быстрых разведывательных самолетов в мире — SR-71 Blackbird («Черный дрозд»), продукта холодной войны, который ВВС США сняли с эксплуатации почти три десятилетия назад. Официальные лица Lockheed заявили, что гиперзвуковой SR-72, названный некоторыми СМИ «сыном Черного дрозда», сможет взлететь в воздух к 2030 году.

Довольно любопытный разговор состоялся на прошлой неделе во время аэрокосмической конференции — тогда руководитель подразделения Lockheed Skunk Works намекнул, что SR-72, возможно, уже существует. Рассуждая об особенностях дизайна и тонкостях процесса производства, вице-президент Lockheed Джек О'Банион отметил, что «цифровая трансформация», ставшая возможной благодаря повышению вычислительных возможностей компьютеров и появлению новых инструментов проектирования, сделала возможным быстрое развитие гиперзвуковых технологий.

«Самолет, который вы видите на экране, не получилось бы создать без цифровой трансформации, — сказал О'Банион, стоя рядом с изображением, на котором художник изобразил гиперзвуковой самолет. — На самом деле, всего пять лет назад сделать такое было невозможно».

Jack O'Bannion, VP of Strategy at Skunk Works, is speaking today at SciTech conference. He showed a slide of the SR-72 and said: "Without digital transformation that aircraft you see there could not have been made." Soooo ... does that mean that aircraft was made? pic.twitter.com/dD7ovOG0rg — Stephen Trimble (@FG_STrim) January 8, 2018

Гиперзвуковым можно назвать летательный аппарат, который способен развивать скорость, превышающую 5.0 Маха, или в пять раз превышающую скорость звука. SR-71, например, мог летать на скорости 3.2 числа Маха, то есть гиперзвуковым его назвать было нельзя.

Новые вычислительные мощности компьютеров и новые инструменты проектирования предоставляют больше возможностей для сложного трехмерного дизайна двигателей. Во время своей презентации О'Банион сравнил используемые компанией компьютерные 3D-чертежи с голограммами Тони Старка, которые тот использует в фильмах «Железный человек».

«Мы бы не могли бы создать этот двигатель пять лет назад — он бы просто расплавился и превратился в лужу, — отметил О'Банион. — Но теперь мы можем сделать цифровую печать этого двигателя, используя невероятно сложную систему охлаждения, встроенную внутрь самого двигателя. Таким образом, он даже сможет без проблем пережить несколько бомбежек во время операции».

Самолет также обладает маневренностью на сверхзвуковых скоростях, а сбои при запуске двигателя крайне маловероятны, отметил О'Банион.

«Пять лет назад разработчики не смогли бы построить такое, даже если бы поняли, как это делается», — добавил он.

Конечно, ни один из представителей Lockheed Skunk Works не подтвердил, что компания намерена передать Пентагону свой сверхсекретный гиперзвуковой самолет. Также никто не предоставил информации, как далеко на самом деле уже продвинулся проект. Пока неизвестно, будет ли таким самолетом управлять летчик, или же он будет действовать как беспилотный летательный аппарат.

Пресс-секретарь Lockheed отказался комментировать выступление О'Баниона.

«Компания продолжает развивать и тестировать технологии, которые могут пригодиться для гиперзвуковых полетов, — заявила пресс-секретарь компании Мелисса Далтон по электронной почте. — Многоразовая гиперзвуковая система (RHS) — это то, над чем мы сейчас активно работаем. Это может стать долгосрочным решением, которое мы определенно хотим реализовать на практике».

Между тем, представитель ВВС США сказал, что у военных пока нет никакой информации об этом проекте.

Lockheed уже не в первый раз говорит о своих гиперзвуковых амбициях. Фактически, гиперзвуковая программа Lockheed уже обсуждалась в июне прошлого года, и военный аналитик Тайлер Роговей тогда назвал ее «весьма своеобразной» и «сомнительной».

«Вероятно, существует большая пропасть между разработкой прототипов и фактическими эксплуатационными возможностями», — отметил в связи с этим аналитик по вопросам обороны компании Teal Group Ричард Абулафия.

Основная физика гиперзвуковых полетов была понята давно — десятки лет назад американские ВВС и NASA уже летали на ракетном двигателе X-15. В 1960-х годах полеты проходили уже на скорости 6.0 Маха даже на двигателе X-43A, достигнув 9.6 Маха в 2004 году. Совсем недавно самолет Boeing X-51WaveRider в качестве эксперимента летал на скорости 5.1 Маха в мае 2013 года.

Тем не менее, есть множество проблем с дизайном, когда дело касается гиперзвуковых проектов, и это одна из причин, почему на службе ВВС США до сих пор нет гиперзвуковых самолетов, хотя официальные лица Вашингтона уже успели выразить озабоченность в связи с китайскими и российскими амбициями в этой области.

Для Пентагона такие скорости представляли бы новую форму стратегического сдерживания. Гиперзвуковой бомбардировщик мог бы проникнуть в воздушное пространство противника, нанести удар и скрыться прежде, чем вражеская страна успела бы хоть как-то отреагировать. Однако такой потенциал также можно и нужно рассматривать как опасный дестабилизирующий фактор, ведь противники США могут решить предпринять превентивные меры.