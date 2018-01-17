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Сирия межконфессиональная: алавит, суннит и христианин рассказали ФАН о дружной жизни в провинции Хомс
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    Сирия межконфессиональная: алавит, суннит и христианин рассказали ФАН о дружной жизни в провинции Хомс

    18:00  17 Января 2018
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    Алавит, суннит и христианин рассказали ФАН о жизни в Сирии

    Съемочная команда Федерального агентства новостей (ФАН) посетила деревню Баду, расположенную в нескольких километрах к северо-востоку от Хомса. Там члены нашей группы встретились с представителями различных конфессий, которые проживают в этом поселке, — алавизма, суннизма и христианства. Они собственным опытом еще раз развеяли миф о том, что сирийский конфликт — это продукт внутренних межрелигиозных и межэтнических раздоров, подчеркнув, напротив, его внешнюю природу.

    Деревня Баду располагается рядом с территориальным анклавом вооруженных антиправительственных группировок, и в ней проживают представители различных верований и религий. Однако, несмотря на это, во время конфликта жителям населенного пункта удалось сохранить сплоченность, дружбу и уважение друг к другу, поделились мужчины. Один из них Хатем Саххаб, исповедующий христианство, рассказал членам нашей съемочной команды, что до войны в Баду между различными религиозными общинами не существовало никакой вражды, они все были единым обществом. Благодаря этому им и удалось пережить тяжелые годы кризиса, вызванного вмешательством неких внешних сил.

    Деревня Бадо

    «Мы и наши дети ходили в смешанные школы, девочки и мальчики учились вместе. Никто не обращал внимания на различия религий и разнообразие религиозных течений. Затем наступил кризис, за которым стоят оккупанты, такие как Израиль и США, которые попытались расколоть сирийское общество на куски. Расколоть не только общество, но и саму Сирию. Но мы, как единый народ, противостояли этой атаке оккупантов, которой руководили более ста стран. Благодаря нашей сплоченности и способности понимать, мы живем вместе, не обращая внимания на различия в религиозных взглядах друг друга. У нас почти у каждой мечети есть церковь. Мы молимся вместе и вместе встречаем праздники друг друга», — отметил Хатем Саххаб.

    Алавит, суннит и христианин рассказали ФАН о жизни в Сирии

    Религиозные различия — это тот инструмент, на котором пытались сыграть Соединенные Штаты и их союзники. Этот конфликт провоцировался извне ради собственных целей Запада, и многоконфессиональность Сирии изначально была абсолютно не при чем, убежден алавит Султан Хамади.

    «В начале кризиса (или как они это называли — «революции») некоторые слои общества начали думать, что все столкновения происходят на религиозной почве. И сами оппозиционеры начали на своих телеканалах говорить о том, что всему причиной религиозно-конфессиональные разногласия внутри нашей страны, потому что в Сирии есть большое количество различных религиозных сообществ: мусульмане, христиане, курды и так далее. Но благодаря мудрости и сплоченности нашего народа произошло отторжение этого межрелигиозного яда. Благодаря российским СМИ и журналистам других дружественных стран мы узнали, что это был заговор Запада против сирийского народа», — подчеркнул мужчина.

    Деревня Бадо

    Жители деревни также отметили, что жизнь в стране заметно наладилась, и уже сейчас все почти встало на свои прежние места. Мужчины выразили уверенность в том, что Сирия при поддержке своих союзников в лице, прежде всего, России вскоре окончательно добьет террористов, и вся страна будет полностью свободна. Они также поблагодари за помощь весь российский народ и президента РФ Владимира Путина.

    «Мы жили все вместе и продолжаем жить одним единым обществом, несмотря на различия. Мы не поддались расколу, насаждаемому извне. Мы все были и есть одно целое — не только в радости, но и в горе. Мы благодарим за все Владимира Путина и нашего лидера Башара Асада. Пускай Аллах даст здоровья нашим президентам! Полная победа над террористами уже очень близка», — добавил наш третий собеседник, представитель суннизма Хлейель аль-Али.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #сирия #башар асад #израиль #христианство #хомс #сунниты #алавиты #бадо
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