Клинцевич назвал обвинения Порошенко в адрес РФ «бреднями»

Москва, 17 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, рассказавшего, что якобы вся деятельность России направлена на то, чтобы «уничтожить украинское государство».

Клинцевич отметил, что в этих словах нет ничего нового, а также доходчиво объяснил, кто на самом деле уничтожает Украину.

«Абсолютно ничего нового. Подобные бредни мы слышим от Петра Порошенко с конца мая 2014 года», — напомнил Клинцевич.

Он также призвал обратить внимание на то, что на Украине, по самым оптимистическим подсчетам, в настоящее время проживает не более 32 миллионов человек. При этом огромное количество, около 10 миллионов граждан страны, находятся за границей на заработках, так как не смогли найти достойного занятия на родине. По мнению Клинцевича, такая статистика отлично показывает, кто на самом деле уничтожает Украину.

Отметим, Киев регулярно и бездоказательно обвиняет Москву в агрессивной политике. В Кремле, комментируя подобные инсинуации, традиционно напоминают, что, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, Москва заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее преодолела политический и экономический кризис, которые на дают отношениям соседних стран нормально развиваться.