Армия Сирии создала крупный «карман» для ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

Идлиб, 17 января. Правительственные войска Сирии создали крупный «карман» для террористов в районе Хама-Идлиб-Алеппо.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на военные источники, что армия Сирии значительно продвинулась в своем наступлении в Идлибе, в «кармане» оказались порядка 80 населенных пунктов, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

Наступление идет с двух направлений — из южной части провинции Алеппо и северо-запада провинции Хама. На руку армейцам играет и то, что нусровцы продолжают междоусобную войну с игиловцами.

Отмечается, что наземные войска с воздуха прикрывают российские военные летчики. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ключевом вкладе российской группировки войск в победу над террористами в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.