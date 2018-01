Возвращение Ани Лорак из Москвы в Киев вызвало бурную реакцию украинцев

А мы работаем для вас с любовью... Совсем скоро Шоу DIVA. @olegbodnarchuk 16.02 #Минск, 25.02 #СанктПетербург, 3.03 #Москва @pavel_kildau #шоудива #DIVA2018

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Dec 24, 2017 at 10:44am PST