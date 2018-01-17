Возвращение Ани Лорак из Москвы в Киев вызвало бурную реакцию украинцев

Киев, 17 января. Известная украинская исполнительница Ани Лорак последние нескольких лет живет в Москве и гастролирует с концертами по российским городам. Накануне певица приехала в Киев, где идет подготовка к ее новому музыкальному шоу под названием «Дива».

В своем Instagram певица разместила ролик о подготовке к новому грандиозному шоу, а в подписи к видео сообщила о том, в каких городах и странах запланированы концерты.

Стоит отметить, что украинские города в списке не значатся. Украинские пользователи активно обсуждают предстоящее шоу, среди подписчиков нашлись и те, кто негативно отнесся к приезду исполнительницы в Киев. Реакция на возвращение Лорак в Киев оказалась неоднозначной и бурной.

«Я больше на ее концерт не пойду. Да и песни в ее исполнении не слушаю давно!» — написал один пользователь. «А она адрес не перепутала часом?» — поинтересовался еще один украинец.

Впрочем, отрицательных комментариев не так много, превалируют положительные отзывы, в том числе и от пользователей, проживающих в Киеве.

«Я невероятно горжусь любимой Каролиной! Все равно наша звездочка будет ярче сиять! Она — гордость Украины! А время покажет и накажет виновных! Добро всегда побеждает зло! Ждем шикарное шоу «Дива» на Украине!» — написала киевлянка Мария.

Еще одна подписчица написала: «Очень надеюсь когда-нибудь попасть на ваш концерт в Крыму. Крым очень скучает по вам».

А вот радикалы считают, что Ани Лорак — «предатель», потому что давно проживает в России, зарабатывает там деньги, принимает российские музыкальные награды.

«Здесь позиция категорическая», — заявил координатор радикальной группировки «C14» Маркиян Яциняк, намекнув, что в Киеве могут быть организованы акции протеста, если певица решит устроить концерт.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что давно нужно было «заняться теми украинскими музыкантами, которые ездят и выступают в России с гастролями».