18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Россия
Выборы-2018: в Карелии открылся региональный избирательный штаб Путина
#Соцсети
Возвращение Ани Лорак из Москвы в Киев вызвало бурную реакцию украинцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Возвращение Ани Лорак из Москвы в Киев вызвало бурную реакцию украинцев

    16:48  17 Января 2018
    33

    «Она — предатель, зарабатывающий деньги в РФ»: активист о возвращении Ани Лорак в Киев

    Киев, 17 января. Известная украинская исполнительница Ани Лорак последние нескольких лет живет в Москве и гастролирует с концертами по российским городам. Накануне певица приехала в Киев, где идет подготовка к ее новому музыкальному шоу под названием «Дива». 

    В своем Instagram певица разместила ролик о подготовке к новому грандиозному шоу, а в подписи к видео сообщила о том, в каких городах и странах запланированы концерты. 

    Стоит отметить, что украинские города в списке не значатся. Украинские пользователи активно обсуждают предстоящее шоу, среди подписчиков нашлись и те, кто негативно отнесся к приезду исполнительницы в Киев. Реакция на возвращение Лорак в Киев оказалась неоднозначной и бурной.

    «Я больше на ее концерт не пойду. Да и песни в ее исполнении не слушаю давно!» — написал один пользователь. 

    «А она адрес не перепутала часом?» — поинтересовался еще один украинец. 

    Впрочем, отрицательных комментариев не так много, превалируют положительные отзывы, в том числе и от пользователей, проживающих в Киеве. 

    «Она — предатель, зарабатывающий деньги в РФ»: активист о возвращении Ани Лорак в Киев

    «Я невероятно горжусь любимой Каролиной!  Все равно наша звездочка будет ярче сиять! Она — гордость Украины! А время покажет и накажет виновных! Добро всегда побеждает зло! Ждем шикарное шоу «Дива» на Украине!» — написала киевлянка Мария. 

    Еще одна подписчица написала: «Очень надеюсь когда-нибудь попасть на ваш концерт в Крыму. Крым очень скучает по вам». 

    А вот радикалы считают, что Ани Лорак — «предатель», потому что давно проживает в России, зарабатывает там деньги, принимает российские музыкальные награды.

    «Здесь позиция категорическая», — заявил координатор радикальной группировки «C14» Маркиян Яциняк, намекнув, что в Киеве могут быть организованы акции протеста, если певица решит устроить концерт.

    Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что давно нужно было «заняться теми украинскими музыкантами, которые ездят и выступают в России с гастролями».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #киев #украина #концерт #певица #гастроли #ани лорак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 3379
      Читать
      13:43
      Сегодня

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Сегодня

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Сегодня

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 3379

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3154

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33515

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7739

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7391
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      538
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      3379
      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      13:05   17 Января 2018
      540
      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      12:51   17 Января 2018
      4953