Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

Киев, 17 января. Военнослужащие ВСУ пришли к зданию кабинета министров Украины на улице Грушевского требовать ранее обещанную бесплатную землю. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

«Петро Порошенко, мы за что кровь проливали?!», «Правительство послало на убой, теперь отдай живым обещанное!», «Мы не отступим!» – эти и другие лозунги выкрикивали перед зданием несколько десятков мужчин в камуфляже. Они также держали плакаты соответствующего содержания.

«Мы требуем решить проблему с землей. Если правительство нас не услышит, мы организуем всеукраинскую акцию. Пока мы мирно обращаемся к кабмину, к премьер-министру Украины, к президенту, и надеемся, что здравый смысл восторжествует. Но если нас не поймут, мы устроим такой протест, что мало не покажется!», – пригрозил председатель правления общественного союза «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Українці разом» Руслан Руденко.

Военнослужащим ВСУ и добровольцам из националистических батальонов обещали бесплатную землю за участие в военной операции против населения Донбасса. Льготы были прописаны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», который депутаты Верховной Рады приняли для повышения мотивации призывников и добровольцев. Опросы показывали, что награда в качестве бесплатного участка земли действительно мотивировала многих граждан Украины участвовать в гражданской войне на Востоке. Некоторые из военнослужащих в 2015-2016 году успели получить участки земли бесплатно.

Однако, после введения так называемой процедуры аукционов выдача земли, в том числе и участникам АТО, практически прекратилась. В то же время представители Кабмина, в том числе и Владимир Гройсман, неоднократно заявляли, что довольны работой новой процедуры по выделению земли.