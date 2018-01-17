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Политика
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Украина
Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»
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    Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

    14:00  17 Января 2018  /обновлено: 15:21  17 Января 2018
    1624

    Боевики АТО требуют бесплатную землю: «Порошенко, мы за что кровь проливали?!»

    Киев, 17 января. Военнослужащие ВСУ пришли к зданию кабинета министров Украины на улице Грушевского требовать ранее обещанную бесплатную землю. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    «Петро Порошенко, мы за что кровь проливали?!», «Правительство послало на убой, теперь отдай живым обещанное!», «Мы не отступим!» – эти и другие лозунги выкрикивали перед зданием несколько десятков мужчин в камуфляже. Они также держали плакаты соответствующего содержания.

    «Мы требуем решить проблему с землей. Если правительство нас не услышит, мы организуем всеукраинскую акцию. Пока мы мирно обращаемся к кабмину, к премьер-министру Украины, к президенту, и надеемся, что здравый смысл восторжествует. Но если нас не поймут, мы устроим такой протест, что мало не покажется!», – пригрозил председатель правления общественного союза «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Українці разом» Руслан Руденко.

    Боевики АТО требуют бесплатную землю: «Порошенко, мы за что кровь проливали?!»

    Военнослужащим ВСУ и добровольцам из националистических батальонов обещали бесплатную землю за участие в военной операции против населения Донбасса. Льготы были прописаны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», который депутаты Верховной Рады приняли для повышения мотивации призывников и добровольцев. Опросы показывали, что награда в качестве бесплатного участка земли действительно мотивировала многих граждан Украины участвовать в гражданской войне на Востоке. Некоторые из военнослужащих в 2015-2016 году успели получить участки земли бесплатно. 

    Боевики АТО требуют бесплатную землю: «Порошенко, мы за что кровь проливали?!»

    Однако, после введения так называемой процедуры аукционов выдача земли, в том числе и участникам АТО, практически прекратилась. В то же время представители Кабмина, в том числе и Владимир Гройсман, неоднократно заявляли, что довольны работой новой процедуры по выделению земли.   

    Боевики АТО требуют бесплатную землю: «Порошенко, мы за что кровь проливали?!»

    «Мы унижаться не будем, не будем просить что-то там у этих чиновников на коленях. Мы требуем отдать нам наше, кровное. И не подачку в 6 соток, а по два гектара, как обещали, когда нас на смерть отправляли воевать с сепарами. А не дадут, вынесем всех из кабинетов вперед ногами, как в 2014 году сделали!», - заявил один из мужчин в камуфляже, отказавшийся представляться.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
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