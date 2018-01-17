«Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США

Киев, 17 января. Заявление посла США на Украине Мари Йованович о готовности Штатов бесплатно предоставить Украине летальное вооружение для ведения боевых действий в Донбассе вызвало раздражение и беспокойство у украинцев: в то время как трезво мыслящие граждане уверены, что Вашингтон ничего не делает бесплатно и не упустит своей выгоды в этом деле, украинские «ястребы» и националисты опасаются, что заявления американской стороны в очередной раз останутся обещаниями.

«Наобещают дармовых кредитов, а потом коллекторов посылают. А те уж расстараются. Последнее отнимут. Точно так же будет и с бесплатным оружием», — подозревают украинцы.

#Анекдот

- Вот вам автомат. Бесплатно!..

- Ура!! Дякую!!! А патроны?

- А патроны покупать надо. — Елена Бувайлик (@alenalane27) January 16, 2018

«Американцы — бесплатно? Что-то взамен возьмут, — уверены пользователи социальных сетей. — И притом вдвое больше».

Мотивы американских «друзей Киева» также не слишком радуют украинцев — ведь вполне очевидно, что оружие поставляют, да еще и бесплатно, ради войны, а не ради мира.

«По мнению США главное не останавливаться и продолжать братоубийственную гражданскую войну, вот же лицемеры», — возмущаются жители Украины.

В то же время те националисты, кто искренне хочет продолжения конфликта в Донбассе, также не испытывают доверия к словам американского посла — слишком часто военная помощь от США оказывалась бесполезной для боевых действий.

«Когда амеры уже «приступят к реализации», а то одна говорильня, вдруг не успеют!?», — возмущаются украинские «ястребы».

Многие не верят, что от бесплатного оружия Украине будет какая-то польза.

«Быстро киборги его в водку конвертируют», — смеются украинцы.

«Покрадут да продадут», — уверены другие.

Напомним, пообещав бесплатное летальное оружие, посол Мари Йованович не уточняла ни какие виды вооружений сможет получить Украины, ни даже когда это произойдет — сначала этот вопрос должен быть проработан в конгрессе США.