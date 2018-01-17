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Украина
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Украина
«Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США
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    «Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США

    14:23  17 Января 2018
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    «Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США

    Киев, 17 января. Заявление посла США на Украине Мари Йованович о готовности Штатов бесплатно предоставить Украине летальное вооружение для ведения боевых действий в Донбассе вызвало раздражение и беспокойство у украинцев: в то время как трезво мыслящие граждане уверены, что Вашингтон ничего не делает бесплатно и не упустит своей выгоды в этом деле, украинские «ястребы» и националисты опасаются, что заявления американской стороны в очередной раз останутся обещаниями.

    «Наобещают дармовых кредитов, а потом коллекторов посылают. А те уж расстараются. Последнее отнимут. Точно так же будет и с бесплатным оружием», — подозревают украинцы.

    «Американцы — бесплатно? Что-то взамен возьмут, — уверены пользователи социальных сетей. — И притом вдвое больше».

    Мотивы американских «друзей Киева» также не слишком радуют украинцев — ведь вполне очевидно, что оружие поставляют, да еще и бесплатно, ради войны, а не ради мира.

    «Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США

    «По мнению США главное не останавливаться и продолжать братоубийственную гражданскую войну, вот же лицемеры», — возмущаются жители Украины.

    В то же время те националисты, кто искренне хочет продолжения конфликта в Донбассе, также не испытывают доверия к словам американского посла — слишком часто военная помощь от США оказывалась бесполезной для боевых действий.

    «Когда амеры уже «приступят к реализации», а то одна говорильня, вдруг не успеют!?», — возмущаются украинские «ястребы».

    Многие не верят, что от бесплатного оружия Украине будет какая-то польза.

    «Быстро киборги его в водку конвертируют», — смеются украинцы.

    «Покрадут да продадут», — уверены другие.

    Напомним, пообещав бесплатное летальное оружие, посол Мари Йованович не уточняла ни какие виды вооружений сможет получить Украины, ни даже когда это произойдет — сначала этот вопрос должен быть проработан в конгрессе США. 

    «Последнее отнимут»: украинцев встревожило обещание «бесплатного» оружия от США

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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