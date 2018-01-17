Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

Санкт-Петербург, 17 января. Политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему россияне доверяют президенту России Владимиру Путину.

Избирательный штаб президента России собрал уже более миллиона голосов в поддержку Путина на выборах-2018. Рябов назвал причины такого высокого уровня доверия россиян Путину.

По мнению политолога, главным достижением действующего российского лидера можно назвать «умение управлять сложным организмом российской власти и при этом иметь чутье настоящего политика мирового уровня».

Рябов отметил, что Путин смог объединить разрозненные стороны общества, элит, а также силовые структуры. Кроме того, глава государства создал работоспособную модель экономики страны.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) полностью в курсе ситуации в стране, понимает причины проблем, понимает, как работают органы власти и в чем их главные системные проблемы», — обратил внимание эксперт.

Ранее стало известно, что региональный избирательный штаб Путина начал свою работу во Владивостоке в среду, 17 января.