Политолог: Хотите чистых и прозрачных выборов? Идите и голосуйте

Совет Федерации намерен пригласить зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на президентских выборах 18 марта. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии.

Инициатива поможет сделать выборную процедуру более открытой, прозрачной и привлекательной для рядовых россиян, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

«Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям», — рассказала Матвиенко.

При этом Матвиенко отметила, что власти России будут внимательно отслеживать ситуацию и пресекать любые попытки внешнего вмешательства в выборную процедуру.

«Все подобные инициативы делаются для того, чтобы показать: выборы максимально открыты, прозрачны и мы всегда готовы предоставить эту информацию нашим иностранным коллегам. Нужно также учитывать международную обстановку, ведь с предстоящим голосованием начинается истерия, что выборы подтасованы, что будут карусели, накрутки и т.д. И такую истерию разводят некоторые оппоненты Владимира Владимировича. А приглашение зарубежных парламентариев — это как раз шаг, который должен продемонстрировать, что подобные заявления — наговоры и абсурд», — поясняет ситуацию Елисеева.

Собеседник ФАН подчеркнула, что часть кандидатов будет пытаться сорвать выборы, так как понимает, что действующий глава государства и кандидат на следующих президентских выборах Владимир Путин имеет колоссальную поддержку среди россиян.

«А вообще, если человек не голосовал, он не может заявлять о том, что выборы недемократичны и подтасованы. А у нас некоторые люди имеют наглость сообщать, что выборы подстроены, хотя сами при этом сидели дома и никуда не выходили. Так нельзя. Хотите чистых и прозрачных выборов? Идите и голосуйте. Это право каждого гражданина, право изменить будущее и показать миру, что новый кандидат был выбран честно, в результате народного волеизъявления», — заключила политолог.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент сторонники президента осуществляют сбор подписей в его поддержку по всей стране. По последним данным, уже более миллиона россиян поддержали самовыдвижение Путина.

Владимир Путин. Биография