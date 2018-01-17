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Выборы 2018
Политолог: Хотите чистых и прозрачных выборов? Идите и голосуйте
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    Политолог: Хотите чистых и прозрачных выборов? Идите и голосуйте

    14:51  17 Января 2018
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    Выборы в России 18 марта 2018 года

    Совет Федерации намерен пригласить зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на президентских выборах 18 марта. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии.

    Инициатива поможет сделать выборную процедуру более открытой, прозрачной и привлекательной для рядовых россиян, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

    «Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям», — рассказала Матвиенко.

    При этом Матвиенко отметила, что власти России будут внимательно отслеживать ситуацию и пресекать любые попытки внешнего вмешательства в выборную процедуру.

    Выборы

    «Все подобные инициативы делаются для того, чтобы показать: выборы максимально открыты, прозрачны и мы всегда готовы предоставить эту информацию нашим иностранным коллегам. Нужно также учитывать международную обстановку, ведь с предстоящим голосованием начинается истерия, что выборы подтасованы, что будут карусели, накрутки и т.д. И такую истерию разводят некоторые оппоненты Владимира Владимировича. А приглашение зарубежных парламентариев — это как раз шаг, который должен продемонстрировать, что подобные заявления — наговоры и абсурд», — поясняет ситуацию Елисеева.

    Собеседник ФАН подчеркнула, что часть кандидатов будет пытаться сорвать выборы, так как понимает, что действующий глава государства и кандидат на следующих президентских выборах Владимир Путин имеет колоссальную поддержку среди россиян.

    «А вообще, если человек не голосовал, он не может заявлять о том, что выборы недемократичны и подтасованы. А у нас некоторые люди имеют наглость сообщать, что выборы подстроены, хотя сами при этом сидели дома и никуда не выходили. Так нельзя. Хотите чистых и прозрачных выборов? Идите и голосуйте. Это право каждого гражданина, право изменить будущее и показать миру, что новый кандидат был выбран честно, в результате народного волеизъявления», — заключила политолог.

    Хотите чистых и прозрачных выборов? Сходите и проголосуйте — политолог

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент сторонники президента осуществляют сбор подписей в его поддержку по всей стране. По последним данным, уже более миллиона россиян поддержали самовыдвижение Путина.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018 #избирательный процесс
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