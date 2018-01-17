Выборы-2018: правила голосования

На выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года, вместо открепительных удостоверений вводится так называемый порядок «Мобильный избиратель». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Поскольку избирательное законодательство Российской Федерации постоянно совершенствуется и меняется, то значительная часть изменений направлена на обеспечение прозрачности выборного процесса, а также повышение доверия россиян к самой избирательной системе. Главной движущей идеей очередного нововведения стало желание дать каждому гражданину, который обладает активным избирательным правом, возможность изъявить волю вне зависимости от того, где этот человек зарегистрирован и где находится в день голосования.

Заметим, что раньше на выборах применялся принцип открепительного удостоверения. Теперь россияне получают возможность отдать свои голоса на удобном для них избирательном участке. Это стало возможно благодаря реализации порядка включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Для этого гражданину, который принял решение идти на выборы, необходимо открепиться от избирательного участка, установленного по месту регистрации, и прикрепиться к избирательному участку в том месте, в котором ему будет удобно, где он будет пребывать во время выборов 2018.

Стоит отметить, что исключение от одного избирательного участка и включение в другой происходит на основании двух видов заявлений. Так, есть обычные заявления, которые подаются с 31 января по 12 марта, и специальные заявления, которые подаются с 13 марта до 14.00 часов 17 марта. Последние заявления рассчитаны на случай непредвиденных ситуаций.

Механизм подачи обычного заявления работает, когда потенциальный избиратель заранее знает, что в день голосования он будет находиться не по месту своей регистрации.

Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники Путина продолжают собирать подписи в его поддержку по всей стране — это несмотря на то, что уже собрано свыше миллиона подписей при необходимых 300 тысячах.

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