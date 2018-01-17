Массового нарушения телеканалами правил освещения выборов не зафиксировано – Памфилова

Москва, 17 января. Массовое нарушение российскими телеканалами требований закона об освещении предвыборной кампании, о котором заявляло движение «Голос» не зафиксировано, сообщила в среду глава ЦИК России Элла Памфилова.

Тем не менее, по ее словам, у ЦИК есть некоторая обеспокоенность в связи с освещением кампании.

«Нет никакого массового нарушения телеканалами, но есть вещи, которые действительно нас настораживают и на которые надо обратить внимание», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

На заседании ЦИК глава ведомства поручила внимательно изучить жалобу движения «Голос», провести соответствующий мониторинг, проконсультироваться с экспертами и пригласить заявителей жалоб.

Как подчеркнула Памфилова, разобраться с существующими проблемами нужно уже сейчас, чтобы «не было никаких нарушений и перегибов, которые бы вызывали недовольство и недопонимание со стороны нашего общества».

Она также заявила о необходимости составить руководство к действиям для субъектов РФ, чтобы те могли разъяснить вопросы, связанные с освещением предвыборной кампании, региональным телеканалам.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. К понедельнику в его поддержку было собрано уже более 700 тысяч подписей избирателей. Социологические опросы показали, что более 81% россиян уже сейчас готовы отдать свой голос за Путина.

Владимир Путин. Биография.