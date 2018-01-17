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США, Россия и Китай могут вместе спасти мир: американцы поддержали идею борьбы против общей угрозы
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    США, Россия и Китай могут вместе спасти мир: американцы поддержали идею борьбы против общей угрозы

    17:07  17 Января 2018
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    статья

    Вашингтон, 17 января. Американцы считают, что три мировые державы — Россия, США и Китай — смогут спасти мир от мощного кризиса.

    Западные интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к статье авторитетного американского издания The Washington Post, посвященной общим внешнеполитическим интересам России и США.

    В статье представлены статистические данные опроса чикагского Совета по международным отношениям, проведенного совместно с российским «Левада-Центром». Отмечается, что голосование проходило во время максимальной напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

    Выяснилось, что, несмотря на большое количество противоречий, россияне и американцы одинаково оценивают угрозы для своих стран. Так, 75% американцев назвали международный терроризм главной опасностью для США. Аналогичного мнения придерживаются 70% опрошенных россиян. В «тройку» главных угроз для России и Америки также попали исламский фундаментализм и распространение ядерного оружия.

    США, Россия и Китай могут вместе спасти мир: американцы поддержали идею борьбы против общей угрозы

    Западные юзеры устроили горячую дискуссию, по-разному оценив представленные данные. Так, один из пользователей напомнил, что Советский Союз и США боролись против общей угрозы еще во времена Второй мировой войны.

    США, Россия и Китай могут вместе спасти мир: американцы поддержали идею борьбы против общей угрозы

    «Если бы СССР и Америка не объедини свои силы, нацистская Германия все еще бы существовала», — заявил он.

    «У Путина и США действительно много общих целей. Возможно, уже в этом году мы будем работать вместе во имя общих интересов, чтобы очистить нашу планету. Люди, вы должны понять, что Советского Союза больше не существует. Мир изменился к лучшему», — поддержал автора статьи другой юзер.

    «Нет ничего ненормального в том, чтобы совместно работать над общими внешнеполитическими целями», — согласился третий.

    Некоторые решили, что КНР также имеет общие внешнеполитические цели с США и Россией:

    «США, Россия и Китай могут совместными усилиями спасти мир от мощного кризиса. Мы живем в многополярном мире, где кризис должен решаться путем различных точек зрения».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #сша #трамп #опрос
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