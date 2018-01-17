США, Россия и Китай могут вместе спасти мир: американцы поддержали идею борьбы против общей угрозы

Вашингтон, 17 января. Американцы считают, что три мировые державы — Россия, США и Китай — смогут спасти мир от мощного кризиса.

Западные интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к статье авторитетного американского издания The Washington Post, посвященной общим внешнеполитическим интересам России и США.

В статье представлены статистические данные опроса чикагского Совета по международным отношениям, проведенного совместно с российским «Левада-Центром». Отмечается, что голосование проходило во время максимальной напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

Выяснилось, что, несмотря на большое количество противоречий, россияне и американцы одинаково оценивают угрозы для своих стран. Так, 75% американцев назвали международный терроризм главной опасностью для США. Аналогичного мнения придерживаются 70% опрошенных россиян. В «тройку» главных угроз для России и Америки также попали исламский фундаментализм и распространение ядерного оружия.

Западные юзеры устроили горячую дискуссию, по-разному оценив представленные данные. Так, один из пользователей напомнил, что Советский Союз и США боролись против общей угрозы еще во времена Второй мировой войны.

«Если бы СССР и Америка не объедини свои силы, нацистская Германия все еще бы существовала», — заявил он.

Putin and the US have a few important shared goals. It MAY be that later this year we find we've been working together all along to clear the planet of certain interests. Gasp! The horror! People, they're not the USSR anymore. Get a grip. The world has changed for the better. — ColoradoWinds (@Colorado_Winds) January 16, 2018

«У Путина и США действительно много общих целей. Возможно, уже в этом году мы будем работать вместе во имя общих интересов, чтобы очистить нашу планету. Люди, вы должны понять, что Советского Союза больше не существует. Мир изменился к лучшему», — поддержал автора статьи другой юзер.

«Нет ничего ненормального в том, чтобы совместно работать над общими внешнеполитическими целями», — согласился третий.

Некоторые решили, что КНР также имеет общие внешнеполитические цели с США и Россией:

US, Russia and China must work together to solve the World most important crisis. We live in a multipolar World where crisis need to be dealt with using different perspectives. — Elthon Snail (@ElSnail) January 16, 2018