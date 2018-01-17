В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

Москва, 17 января. На черноморском побережье Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба компании South Stream Transport.

«В рамках реализации проекта «Турецкий поток» 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкей», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток», оператором строительства которого является компания South Stream Transport. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство по дну Черного моря в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Первая нитка «Турецкого потока» будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019-м.

В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалась реализация проекта «Турецкий поток». Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода осуществляется без отклонений от графика, отметив, что воплощение в жизнь проекта «Турецкий поток» укрепит энергобезопасность Турции и диверсифицирует поставки российского газа в другие страны.