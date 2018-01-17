Выборы-2018: лидер «Справедливой России» поставил подпись в поддержку Путина

Москва, 17 января. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал выдвижение в президенты России Владимира Путина. 17 января Миронов поставил свою подпись в поддержку действующего российского лидера.

«Только что поставил свою подпись в поддержку кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день таких, как я, более миллиона, по данным штаба Путина», — приводит ТАСС комментарий Миронова.

Лидер «Справедливой России» также подчеркнул, что не сомневается в том, что подписей в поддержку Путина будет гораздо больше. Миронов напомнил, что в настоящее время Путин является национальным лидером России, а также выразил уверенность, что, если действующего президента изберут на новый срок, то Путин наверняка сделает российскую экономику независимой от иностранного капитала.

Напомним, в конце прошлого года на съезде партии «Справедливая Россия» было принято решение не выдвигать своего кандидата на предстоящие выборы, а поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина.

Отметим, избирательная кампания в России находится в самом разгаре, она проходит с 18 декабря 2017 года. Единый день голосования, когда будет определено, кто станет президентом РФ на ближайшие шесть лет, назначен на 18 марта 2018 года.

Как показывают данные социологических опросов, россияне не только одобряют курс российского лидера Владимира Путина, но и готовы проголосовать за него на выборах. О таком намерении, согласно данным ВЦИОМ, рассказали более 81% граждан РФ.

