Выборы-2018: МИД РФ и ЦИК решают вопрос организации голосования россиян в США

Москва, 17 января. Министерство иностранных дел России совместно с Центризбиркомом решают вопрос об организации голосования на выборах президента РФ в Сан-Франциско, где было закрыто российское генконсульство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

«Вопрос проработан, мы его должны обсудить с ЦИК на следующей неделе. Есть уже предложения, но они требуют доработки и одобрения», — рассказал источник.

Напомним, в начале сентября 2017 года по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Как пояснили в США, закрытие российских дипломатических объектов стало ответной мерой на решение о сокращении числа американских сотрудников дипмиссии в России.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без внимания демарш Вашингтона, закрывшего несколько российских дипломатических учреждений в США. Глава государства поручил министерству иностранных дел РФ подготовить судебный иск против властей США, чтобы оспорить арест российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов.