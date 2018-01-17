«РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт отреагировал на фейк о «Троих из Простоквашино»

На прошлой неделе в социальных сетях был распространен «вброс» о том, что петербургский профессор нашел в персонаже «Трое из Простоквашино» черты нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы запретил YouTube показывать мультфильм. В ответ на этот фейк российский регулятор опубликовал инструкцию по работе с сомнительными источниками. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«При исполнении нами служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Таким образом, регулятор опровергнул откровенный «вброс».

Кроме того, свое сообщение Роскомнадзор дополнил краткой, но очень точной инструкцией: как нужно поступить, если на глаза попадает заманчивая, но сомнительная информация.

«Сомневаемся, ищем источник информации(!), источник заслужил наше доверие, радуемся или злимся, сообщаем новость друзьям», — сообщил РКН в социальных сетях.

Обратим внимание, что на этот «вброс» попался российский певец и продюсер Максим Федеев. Он, не проверив источник информации, с откровенным сарказмом отреагировал на фейк о временном запрете показа «Троих из Простоквашино».

«Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная — любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались — именно в нацизме», — написал Фадеев у себя на странице в социальной сети.

Шаг по борьбе с фейками

Независимый аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что так называемые «фейкньюз» сегодня — очень интересное явление. Оно быстро развивается.

«Данный феномен с каждым днем будет усиливаться. Интернет — это его основная площадка. Поэтому очень важна обратная связь от официальных источников по тем или иным событиям. Реакцию РКН на появление фейковой новости про мультфильм «Трое из Простоквашино» можно считать отличным шагом в борьбе с фейками. Роскомнадзор на своих площадках опроверг появившуюся в Интернете фейковую новость, и стоит отметить, что сделал это в нестандартной форме, а в стиле интернет-сообщества. Периодически нужно и с юмором отвечать на информационные провокации и липовые новости в Сети. И, конечно же, такой ответ реально может привлечь внимание людей к данной проблеме», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, всем официальным структурам периодически стоит использовать нестандартный способ ответа на те или иные запросы или события. Большинству людей уже надоел сухой и протокольный язык заявлений и ответов официальных структур. В наши дни очень важно думать о том, какую информацию ты получаешь, по каким каналам она приходит. И что самое главное, важно анализировать то, что до тебя пытаются донести. Видение РКН будет интересно, в том числе, и молодежи.

«Фейкньюз с каждым днем будут только набирать обороты, особенно в преддверии президентских выборов. Стоит отметить, что РКН предложил простую, но эффективную инструкцию, как действовать, если читатель видит в Интернете сомнительную новость. Но на самом деле такую схему стоит использовать по отношению к каждой новости. Ставить под сомнение то, что до меня кто-то пытается донести. Люди привыкли верить всему, что читают. А зачастую некоторые, зная, что потребитель информации не будет вчитываться, стараются сделать яркий заголовок, который не соответствуют содержанию новости. Многие этому верят, не углубляясь. Поэтому всегда важно находить источник информации и ориентироваться в первую очередь на него.