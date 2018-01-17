#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Украина
Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Киев не воевал за Крым в 2014 году
Общество
«РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт отреагировал на фейк о «Троих из Простоквашино»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт отреагировал на фейк о «Троих из Простоквашино»

    13:56  17 Января 2018
    4675

    «РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт прокомментировал «вброс» про «Трое из Простоквашино»

    На прошлой неделе в социальных сетях был распространен «вброс» о том, что петербургский профессор нашел в персонаже «Трое из Простоквашино» черты нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы запретил YouTube показывать мультфильм. В ответ на этот фейк российский регулятор опубликовал инструкцию по работе с сомнительными источниками. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «При исполнении нами служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Таким образом, регулятор опровергнул откровенный «вброс».

    Кроме того, свое сообщение Роскомнадзор дополнил краткой, но очень точной инструкцией: как нужно поступить, если на глаза попадает заманчивая, но сомнительная информация.

    «Сомневаемся, ищем источник информации(!), источник заслужил наше доверие, радуемся или злимся, сообщаем новость друзьям», — сообщил РКН в социальных сетях.

    Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

    Обратим внимание, что на этот «вброс» попался российский певец и продюсер Максим Федеев. Он, не проверив источник информации, с откровенным сарказмом отреагировал на фейк о временном запрете показа «Троих из Простоквашино».

    «Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная — любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались — именно в нацизме», — написал Фадеев у себя на странице в социальной сети.

     

    Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная - любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались - именно в нацизме! Профессор СПбГУ утверждает, что нашёл свидетельства того, что за образом почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник. «В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что её жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин. Тяжелейшая эмоциональная травма вынуждает его оставаться в окрестностях Простоквашино и даже перлюстрировать корреспонденцию новых жителей населённого пункта», — полагает учёный, упоминая неуёмное желание Печкина сдать жителей деревни «в поликлинику на опыты» и фразу «Сейчас я буду вашего мальчика измерять». Вы можете себе представить, что все поколения советских детей, выросшие на этом и других шедеврах советской мультипликации, предположительно являлись молчаливыми “пропагандистами фашистских лазутчиков“, проникших в ряды мультипликаторов, которые “вредили” обществу своими намеками? Такими, например, как рэпер Винни-Пух, который насильно завязывал лицо поросенку салфеткой, предположительно пытаясь задушить. Что уж говорить об ограбленном им же Кролике?! Или Ослик с хвостом, который висел на звонке у Совы. Вы что, серьезно? Вы этого не заметили, господа? Это говорит о том, что бедного Ослика в каких-то непонятных для зрителя условиях, лишили хвоста и повесили на звонок. Разве это не садизм? Разве это нам не напоминает концлагеря? А «Ёжик в тумане»? Вы вообще понимаете, что он - очевидный наркоман, который заблудился в трех соснах и не понимает, что с ним происходит. Слава Богу, нашел дорогу. А «Ну, погоди»? Вечно бегающий голый волк, прикрытый только трусами, за зайцем. Вас не удивляет, что волк и заяц - одного пола? Продолжение - в 1ом комментарии ниже ????????

    A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on

    Шаг по борьбе с фейками

    Независимый аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что так называемые «фейкньюз» сегодня — очень интересное явление. Оно быстро развивается.

    «Данный феномен с каждым днем будет усиливаться. Интернет — это его основная площадка. Поэтому очень важна обратная связь от официальных источников по тем или иным событиям. Реакцию РКН на появление фейковой новости про мультфильм «Трое из Простоквашино» можно считать отличным шагом в борьбе с фейками. Роскомнадзор на своих площадках опроверг появившуюся в Интернете фейковую новость, и стоит отметить, что сделал это в нестандартной форме, а в стиле интернет-сообщества. Периодически нужно и с юмором отвечать на информационные провокации и липовые новости в Сети. И, конечно же, такой ответ реально может привлечь внимание людей к данной проблеме», — пояснил Иван Аркатов.

    «РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт прокомментировал «вброс» про «Трое из Простоквашино»

    По словам эксперта, всем официальным структурам периодически стоит использовать нестандартный способ ответа на те или иные запросы или события. Большинству людей уже надоел сухой и протокольный язык заявлений и ответов официальных структур. В наши дни очень важно думать о том, какую информацию ты получаешь, по каким каналам она приходит. И что самое главное, важно анализировать то, что до тебя пытаются донести. Видение РКН будет интересно, в том числе, и молодежи.

    «Фейкньюз с каждым днем будут только набирать обороты, особенно в преддверии президентских выборов. Стоит отметить, что РКН предложил простую, но эффективную инструкцию, как действовать, если читатель видит в Интернете сомнительную новость. Но на самом деле такую схему стоит использовать по отношению к каждой новости. Ставить под сомнение то, что до меня кто-то пытается донести. Люди привыкли верить всему, что читают. А зачастую некоторые, зная, что потребитель информации не будет вчитываться, стараются сделать яркий заголовок, который не соответствуют содержанию новости. Многие этому верят, не углубляясь. Поэтому всегда важно находить источник информации и ориентироваться в первую очередь на него.

    Отдельно стоит обратить внимание на важность реакции известных людей на то или иное событие. Поддержав своим мнением фейковую новость, популярные люди только усиливают резонанс, который может привести к неадекватной реакции и непредсказуемым последствиям. Это может стать неконтролируемой волной, поскольку для многих реакция популярного человека на какую-то новость — своего рода официальный источник. Их мнение — авторитет. Поэтому публичным людям особенно важно использовать предложенную Роскомнадзором схему. Просто потому что новости могут быть фейковыми, как это и произошло с мультфильмом «Трое из Простоквашино» и Максимом Фадеевым», — резюмировал Иван Аркатов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #ркн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 1624
      Читать
      13:43
      Сегодня

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Сегодня

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Сегодня

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 1624

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3128

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33439

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7717

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7364
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      261
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      1624
      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      13:05   17 Января 2018
      370
      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      12:51   17 Января 2018
      3644