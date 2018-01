«РКН предложил простую, но эффективную инструкцию»: эксперт отреагировал на фейк о «Троих из Простоквашино»

Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная - любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались - именно в нацизме! Профессор СПбГУ утверждает, что нашёл свидетельства того, что за образом почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник. «В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что её жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин. Тяжелейшая эмоциональная травма вынуждает его оставаться в окрестностях Простоквашино и даже перлюстрировать корреспонденцию новых жителей населённого пункта», — полагает учёный, упоминая неуёмное желание Печкина сдать жителей деревни «в поликлинику на опыты» и фразу «Сейчас я буду вашего мальчика измерять». Вы можете себе представить, что все поколения советских детей, выросшие на этом и других шедеврах советской мультипликации, предположительно являлись молчаливыми “пропагандистами фашистских лазутчиков“, проникших в ряды мультипликаторов, которые “вредили” обществу своими намеками? Такими, например, как рэпер Винни-Пух, который насильно завязывал лицо поросенку салфеткой, предположительно пытаясь задушить. Что уж говорить об ограбленном им же Кролике?! Или Ослик с хвостом, который висел на звонке у Совы. Вы что, серьезно? Вы этого не заметили, господа? Это говорит о том, что бедного Ослика в каких-то непонятных для зрителя условиях, лишили хвоста и повесили на звонок. Разве это не садизм? Разве это нам не напоминает концлагеря? А «Ёжик в тумане»? Вы вообще понимаете, что он - очевидный наркоман, который заблудился в трех соснах и не понимает, что с ним происходит. Слава Богу, нашел дорогу. А «Ну, погоди»? Вечно бегающий голый волк, прикрытый только трусами, за зайцем. Вас не удивляет, что волк и заяц - одного пола? Продолжение - в 1ом комментарии ниже ????????

