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Политика
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Выборы-2018: политолог объяснил, почему штаб Путина продолжает сбор после миллиона подписей
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    Выборы-2018: политолог объяснил, почему штаб Путина продолжает сбор после миллиона подписей

    13:47  17 Января 2018
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    Выборы-2018: политолог объяснил, почему штаб Путина продолжает сбор после миллиона подписей

    Санкт-Петербург, 17 января. Политолог Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему избирательный штаб кандидата на пост президента России Владимира Путина продолжает сбор подписей после миллиона голосов поддержки.

    Путин объявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Для этого ему было необходимо собрать 300 тысяч голосов. Однако с момента старта сбора по настоящее время уже собрано более миллиона подписей среди россиян, поддерживающих действующего главу государства.

    Рябов объяснил, почему штаб Путина даже после таких масштабных показателей продолжает осуществлять сбор подписей. По его мнению, дело в особенности поддержки главы страны со стороны ее жителей.

    «Я знаю много людей, например, в Крыму, которые очередь занимают, чтобы отдать свою подпись, — рассказал он в беседе с ФАН. — Жители удаленных от точек сбора подписей городов хотят внести свой вклад в победу этого кандидата. Популярность Владимира Путина столь очевидна, что очень трудно остановить порыв людей».

    Выборы-2018: политолог объяснил, почему штаб Путина продолжает сбор после миллиона подписей

    Он отметил, что выразить свою позицию хотят также и добровольческие организации, в частности партии. Рябов обратил внимание, что «Единая Россия» присоединилась к сбору подписей по сути уже тогда, когда необходимый минимум был собран».

    Ранее стало известно, что региональный избирательный штаб Путина начал свою работу во Владивостоке в среду, 17 января.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018 #политолог #голоса #подписи
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