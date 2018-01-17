СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России

Москва, 17 января. Следственный комитет России заявил, что собранных им доказательств достаточно для опровержения показаний бежавшего в США информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов в Сочи.

Напомним, по итогам допросов свыше 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников национальных команд России, работников федераций и Центра спортивной подготовки сборных команд России никто не сообщил об использовании при подготовке к спортивным стартам в 2013-2014 годах запрещенных медицинских препаратов и так называемого коктейля «Дюшес».

Из релиза СК, поступившего в распоряжение ФАН, следует, что следствием собраны дополнительные факты недостоверности показаний Родченкова относительно подмены проб в Сочи.

Отмечается, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию днем, регистрировались от получаса до двух часов, а затем передавались на исследование.

В ведомстве уточнили, что показания Родченкова, что пробы российских атлетов во время сочинской Олимпиады-2014 после сбора хранились, а ночью происходила их подмена на «чистые», опровергнуты.

В середине декабря 2017 года президент России Владимир Путин выразил недоумение относительно найденных царапин на пробирках российских атлетов, а также заявил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков работает под контролем американских спецслужб.

Кроме того, Путин отметил, что информатор ВАДА Родченков «всех пичкал запрещенными препаратами, а потом убежал».

Также президент России заявил о необходимости внести изменения в мировой антидопинговой системе.

Владимир Путин. Биография