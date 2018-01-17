Около трех тысяч мирных жителей вернулись в город Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 17 января. Порядка трех тысяч гражданских лиц вернулись в свои дома после очистки Дейр-эз-Зора от мин и ловушек «Исламского государства»1.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что мирнные жители продолжают возвращаться в освобожденный от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) город Дейр-эз-Зор на востоке страны.

Отмечается, что накануне во вторник порядка трех тысяч человек смогли вернуться в дома, очищенные от самодельных взрывных устройств, заложенных террористами. В городе возобновляется работа государственных служб и учреждений, которые должны наладить снабжение местных жителей питьевой водой, продуктами питания, связью, топливом, а также организовать предоставление медицинских и образовательных услуг.

Населенный пункт Дейр-эз-Зор был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что участие ВС РФ в сирийской операции значительно увеличило потенциал авиации, армии и флота страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.