«Ответим тем же»: в МИД РФ рассказали, как США смогут наблюдать за выборами-2018

Москва, 17 января. Источник в МИД РФ заявил, что американские дипломаты смогут наблюдать за выборами президента России 18 марта, но только в рамках миссий международных организаций.

Он напомнил, как Вашингтон в категоричной форме отказал российским дипломатам присутствовать на избирательных участках на выборах президента США. При этом отказ, по его словам, подали «под тем соусом, что, ребята, обращайтесь в международные структуры, которые к нам уже обратились, либо будут обращаться».

«Поэтому мы хотим, чтобы мы ответили тем же самым», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в четвертой части документального фильма «Интервью Путина», который снял режиссер Оливер Стоун, опроверг заявления о якобы российском вмешательстве в выборы в США.

«Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты», — сказал российский президент.

При этом он напомнил, что Вашингтон постоянно вмешивался в выборы в России.

«И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», — заявил Путин.

17 января спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата российского парламента готовит закон о предотвращении вмешательства в дела России.

Кроме того, она призвала СФ способствовать проведению выборов президента в 2018 году без провокаций и с высокой явкой.