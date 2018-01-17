«Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»

Киев, 17 января. Компания «Нафтогаз Украина» возобновит импорт российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы», — приводит РИА Новости комментарий главы «Нафтогаза».

При этом Коболев подчеркнул, что в компании считают «позитивным аспектом» тот факт, что «Газпром» обязался поставить на Украину 5 миллиардов кубов голубого топлива по цене ниже европейской.

Напомним, в конце прошлого года арбитражный суд Стокгольма постановил, что «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ. Согласно решению суда, годовой контрактный объем закупок уменьшен до 5 миллиардов кубометров топлива.

Отметим, ранее Киев запретил «Нафтогазу» импортировать газ из России. Подобные операции не осуществлялись с 25 ноября 2015 года.

Контракт между украинской компанией и «Газпромом» о поставках российского топлива для нужд Украины был подписан 19 января 2009 года после переговоров премьер-министров стран — Юлии Тимошенко и Владимира Путина.