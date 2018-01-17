Выборы-2018: Песков переадресовал ЦИК вопрос о наблюдателях из США

Москва, 17 января. Вопрос о якобы возможном разрешении дипломатам из США наблюдать за голосованием на выборах президента России в 2018 году исключительно в рамках работы международных организаций находится в компетенции ЦИК, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос к ЦИК», — цитирует Пескова РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий президент России Владимир Путин принимает участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник стало известно, что в его поддержку собрано более 700 тысяч подписей избирателей. Согласно социологическим опросам, уже сейчас более 81% граждан РФ готовы отдать свой голос за Путина.

Напомним, во время выборов президента США в 2016 году российские дипломаты не были допущены на избирательные участки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал данную ситуацию неприемлемой и сообщил, что Москва примет зеркальные меры в отношении Вашингтона.