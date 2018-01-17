Совфед готов расширить ответные меры на дискриминацию СМИ РФ за рубежом

Москва, 17 января. К настоящему моменту в Совете Федерации подготовлен список возможных ответных мер на ограничения прав российских СМИ и информационных источников за рубежом. Этот список может быть расширен в зависимости от действия иностранных держав, отметил на заседании верхней палаты российского парламента глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Наша комиссия ещё осенью подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера на давление на российские СМИ», — рассказал Климов.

Напомним, ранее президент Владимир Путин отмечал, что закон о СМИ-иноагентах должен быть усовершенствован ради исключения влияния иностранных сил во внутриполитическую жизнь в России. Путин подчеркнул, что закон должен быть направлен на исключение иностранного влияния, а не на ограничение свобод граждан.