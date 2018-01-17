Развитие малых городов зависит от эффективности местной власти — Путин

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин считает, что развитие малых городов зависит от эффективности местной власти. Об этом он заявил в своем послании участникам Форума малых городов и исторических поселений, который открылся в подмосковной Коломне.

В числе важных вопросов, которые стоят на повестке мероприятия, Путин назвал совершенствование инфраструктуры, обеспечением высоких стандартов жизни людей, поиск новых подходов к динамичному развитию малых городов и исторических поселений, а также сохранение их культурного, духовного наследия и самобытного, неповторимого колорита, уточнили в пресс-службе Кремля.

При этом глава государства отметил, что успешное решение этих задач, по его мнению, напрямую зависит от эффективности местной власти: «от профессионализма и компетентности работников муниципалитетов, их умения выстраивать открытый диалог с жителями».

Он также призвал учитывать инициативы граждан по обустройству территорий и формирование комфортной городской среды, а также более широко использовать региональный опыт и лучшие практики в данной сфере.

Указал президент и на необходимость предлагать новые проекты, которым государство окажет необходимое содействие.