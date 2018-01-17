Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — подчеркнул он.

Помимо этого, отвечая на вопрос о вероятном опубликовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно такие форматы не предусмотрены.

«В нашем законодательстве какие-либо обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Песков заявил, что уровень физической подготовки президента России перекрывает планку норм ГТО.

Пресс-секретарь президента отмечал, что Путин занимается спортом ежедневно, за исключением тех дней, когда график переездов и перелетов президента оказывается крайне насыщенным.

Владимир Путин. Биография