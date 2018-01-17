Ракка, 17 января. Жители Ракки поднимают фотографии президента САР Башара Асада и считают город неотъемлемой частью Сирии.

Жители Ракки опубликовали в глобальной Сети видеозапись, в которой горожане, стоя на улице, демонстрируют фото лидера Сирийской арабской республики Башара Асада. Надо отметить, что в условиях Ракки этот поступок можно назвать героическим.

В данный момент город Ракка и часть одноименной провинции находятся под контролем проамериканских вооруженных группировок, и демонстрация фото главного противника США в Сирии может привести к самым печальным последствиям.

Эксперты сообщают, что после освобождения Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) большая часть провинции, как и административный центр, оказались в руках оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), подчиняющегося приказам Вашингтона.

США в который раз предприняли попытку разделить Сирию и сообщили о создании в Ракке местного совета, неподвластного официальному Дамаску. В Штатах это событие назвали «первым шагом к демократической Сирии», что означало фактическую попытку отделить от страны провинцию Ракка.

Учитывая то, что после операции ВВС США в Ракке около 70 процентов города были превращены в руины, городская инфраструктура практически полностью уничтожена, а гуманитарная ситуация близка к критической, местные жители надеются на возвращение официальных властей Сирии, а не на развитие американской «демократии».

1 Организация запрещена на территории РФ.