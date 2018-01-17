Пора слезать с Олимпа: Жириновский предложил США стать региональной державой
Москва, 17 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Соединенным Штатам пора стать региональным государством. Российский политик решительно подчеркнул, что «глобальные цели американцев не получились».
«Им пора слезать с этого Олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе», — заявил Жириновский.
Лидер ЛДПР в качестве довода привел новую стратегию национальной безопасности США, в которой Россия и Китай признаются одними из ключевых угроз.
«США обнародовали стратегию национальной безопасности. Мы действительно их обошли», — подытожил он.
Кроме того, Жириновский отметил, что у Вашингтона ничего не получилось сделать с Пхеньяном, передает ТАСС.
Напомним, в конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что новая стратегия национальной безопасности США носит агрессивный характер.
«На дипломатическом языке, если можно сказать, она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, естественно, — агрессивный», — подчеркнул Путин.