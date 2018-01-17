ЦИК попросил СМИ «четко» разделять освещение работы президента РФ Путина и его предвыборной кампании

Москва, 17 января. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к журналистам с просьбой «очень четко» разделять освещение работы действующего главы государства Владимира Путина и информации о его предвыборной кампании.

«Что касается действующего президента, я прошу средства массовой информации очень чётко разделять освещение его деятельности как действующего президента — он имеет на это законное право, и того, что касается предвыборной кампании», — заявила она, выступая на заседании ЦИК.

При этом она отметила, что для всех кандидатов на пост президента нужно создавать «более равные условия», а также предоставлять избирать более полную картину.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему до 31 января нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей, однако уже накануне в его штабе сообщили о том, что выдвижение Путина поддержали более миллиона человек.