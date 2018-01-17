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Общество
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Эдгард Запашный: Путин пользуется абсолютным авторитетом, у него нет соперников
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    Эдгард Запашный: Путин пользуется абсолютным авторитетом, у него нет соперников

    12:53  17 Января 2018
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    Эдгард Запашный: Путин пользуется абсолютным авторитетом, у него нет соперников

    Москва, 17 января. Народный артист России, представитель известной цирковой династии, директор Большого Московского Государственного цирка Эдгард Запашный считает, что при президенте Владимире Путине подход к культуре очень изменился. О своем выборе кандидата в президенты, а также отношении к оппозиции и необходимости голосовать известный дрессировщик рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. 

     — Вы уже определились с тем, за кого будете голосовать на этих выборах?

     — Мы с моим братом являемся доверенными лицами Владимира Владимировича Путина. Путина я знаю уже много лет. Имею честь знакомым быть лично. Вижу изменения, которые произошли за последние годы, меня это устраивает. Я хочу, чтобы страна двигалась в таком же направлении, в этом же векторе. Чтобы Владимир Путин оставался гарантом спокойствия, стабильности и безопасности. 

     — В вашей сфере деятельности вы заметили положительные сдвиги за последние годы? Особенно после развала 90-ых?

     — Входя в большое количество общественных организаций — в том числе мой брат входит в общественный совет при Министерстве культуры — мы ответственно заявляем, что финансирование всей культуры сейчас на другом совершенно уровне. Оно увеличилось, увеличилось в разы по сравнению с 90-ми. Культура перестала быть на задворках жизни. Чиновниками сейчас культуре выделяется особое внимание, особый статус. Они понимают, насколько она важна, ее сохранение. Насколько важно распространение ее по всему миру. Поэтому Путин здесь проявляет себя как человек, понимающий важность культуры как таковой. При разговорах, иногда даже личных просьбах Путин иногда очень быстро реагирует на многие вещи и быстро принимает решения. Это я убедился как на личном примере, так и примерах не всегда связанных непосредственно со мной, а связанных с другими людьми, организациями.

     — Сейчас есть определенные лица, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты, сейчас они призывают бойкотировать выборы? Как вы к этому относитесь?

     — Я не буду вести политику про «человек, которого нельзя называть». Это мы сейчас говорим про Навального. Мне даже трудно назвать его «сбитым летчиком», дабы он летчиком никогда не был. И пользоваться сегодня возможностями интернета научились очень многие. И есть гораздо более «продвинутые» люди, чем Навальный.  Так вот Навальный расшатывает ситуацию, пользуясь возможностями интернета. Он аккумулирует вокруг себя большое количество людей, ведущих «троллинговый» образ жизни. Я это могу видеть по собственному инстаграму. Как только выкладываю что-то связанное с выборами, с Путиным, сразу набегают эти люди, у которых ноль публикаций, они скрывают свои личности – у них новые аккаунты с двумя-тремя подписчиками. Зато они активно начинают писать всякую грязь в пошлой форме. Это основная часть контингента Навального. А вообще Навальный для меня не является достойным претендентом. Я знаю других людей, которые пошли на выборы, которые доказали свою состоятельность. Но сегодня сравнить их с Владимиром Путиным практически невозможно. Путин пользуется абсолютным авторитетом. У него нет соперников, тем более Навальный. Навальный мне напоминает зверушку из мультфильма «Маугли», бегающую за Шерханом. Шерхан – это олицетворение сил, которые аккумулировались против России, а Навальный – рядом с ними.

     — Почему вы считаете, что всем необходимо прийти на выборы?

     — Я со своего совершеннолетия не пропустил ни одни выборы. И считаю, что это обязательная часть моей жизни. На выборы должен сходить любой уважающий, прежде всего себя, человек. И голосовать, и выбирать, и показывать пример подрастающему поколению о том, что это очень важная часть нашей с вами жизни. Выборы – это регистрация твоей позиции, твоего взгляда на политическую жизнь в стране. На выборы нужно идти, чтобы отстаивать свою позицию, не стесняться ее.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #запашный #выборы-2018 #доверенное лицо
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