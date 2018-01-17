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Порошенко призвал Москве не верить. Колонка Олега Денежки
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    Порошенко призвал Москве не верить. Колонка Олега Денежки

    13:48  17 Января 2018
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    Порошенко: «Россия хочет нас уничтожить, не верьте ей». Колонка Олега Денежки

    Самое, кажется, любимое дело украинских политиков — делать заявления. Дня не пройдет, а они что-то заявили и уже довольны, словно коты, плавающие в сметане. Петр Алексеевич Порошенко опять сделал важное сообщение. Сорвал покровы. Получив отлуп от собственных парламентариев по поводу закона об особом статусе Донбасса, украинский президент 16 января провел прием руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце и раскрыл самые секретные планы Кремля в отношении Киева. И призвал Москве не верить.

    Это, конечно, чудо эквилибристики. Что мы имеем в наличии? Неоднократные заявления о том, что только развал России сделает Украину счастливой. Делали их официальные украинские лица и представители маргинальных ультранационалистических организаций, многие из которых все же являются или были депутатами Рады или занимали официальные государственные посты. О том же неоднократно заявлял и глава СНБО Украины Александр Валентинович Турчинов, автор мифа о российском вторжении в Донбасс, под соусом которого он начал АТО, а точнее — гражданскую войну в стране.

    И, напротив, постоянные заявления нашего президента Владимира Путина об уважении украинского суверенитета и признании необходимости сохранения целостности Украины, неуклонное следование России обязательствам, записанным в минских соглашениях, и призывы к урегулированию кризиса в Донбассе. Но фантастическое коварство, как утверждает Порошенко, кроется именно в Кремле.

    «Все, что сегодня делает Россия на Украине, имеет одну-единственную цель — вернуть нас в свою так называемую сферу влияния, уничтожить украинское государство как таковое. Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя ни маскировал бы — царский, коммунистический или псевдодемократический», — заявил Порошенко.

    Порошенко: «Россия хочет нас уничтожить, не верьте ей». Колонка Олега Денежки

    Президент на встрече с дипломатами чувствовал себя как всегда празднично, вел себя очень свободно. В зале не было российского дипломата Александра Петровича Лукашика, верительные грамоты которого Киев не принял, поэтому он не имеет статуса посла, а лишь временного поверенного. В результате Петр Алексеевич ни в чем себе не отказывал, говорил свободно и не ограничивал себя хронологическими рамками в разоблачении коварства Москвы.

    «Россия демонстрировала агрессивные намерения всю историю существования Украины. Только раньше уничтожить государство-соседа якобы намеревались царский и коммунистический режимы, а сейчас это делает режим, замаскированный под псевдодемократию», — уверенно, как истинный историк, заявил украинский президент.

    Какую такую Украину мог хотеть уничтожить царский режим — решительно непонятно. Киев был губернским городом Российской империи. Даже уездная Полтава была в составе Екатеринославского наместничества и считалась городом российской воинской славы, так как под ее стенами была разбита армия Карла XII, который в союзе с гетманом запорожской сечи Иваном Мазепой и кошевым атаманом того же административного образования Костем Гордиенко намеривались разбить войска Петра I. А Галичина все это время была то Польшей, то Австрией, то Австро-Венгрией.

    И что хотела уничтожить Россия во времена своего имперского периода? Русский город Харьков? Совершенно русский Крым? Вообще русскую Новороссию, отвоеванную у турок и ногаев, которая, кстати, некоторое время носила название Славяносербия? При этом столицей Новороссийской губернии, между прочим, был город Кременчуг (ныне — Полтавской области).

    Порошенко: «Россия хочет нас уничтожить, не верьте ей». Колонка Олега Денежки

    С таким же успехом Порошенко мог заявить, что Москва все это время вынашивала планы уничтожения Москвы. И частично — Санкт-Петербурга. Нет, ну если все так рассматривать, нам действительно верить нельзя. Мало ли что у нас на уме? Все, что угодно. 

    Порошенко был откровенен, но милосерден. Видя, что иностранные дипломаты просто ошарашены кошмаром открывшейся им страшной правды и перспективой гибели демократического мира, он поспешил успокоить присутствующих, заявив, что еще не все потеряно. У свободного мира есть надежный защитник. Не то чтобы парень в плаще и трусах и с буквой S на груди, и даже не человек-паук, но близко к этому.

    «Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», — успокоил собравшихся дипломатов, которые уже были близки к обмороку, Порошенко.

    Тут надо перевести с русского на русский. Это необходимо, ибо не все понимают. Итак, предположительный перевод: дайте денег, а не дадите, все будет очень плохо. Что это? Рэкет. Обычный рэкет. Бандитизм, но с большой долей аферизма.

    Рэкетиры 90-х честно и открыто громили бизнес тех, кто отказывался платить дань. У Киева ручки короткие. Сами громить они не в состоянии и прекрасно знают, что Россия занята ровно обратным — пытается наладить нормальные дипломатические и экономические отношения со всеми странами, что в последнее время удается все успешнее. И что остается Петру Алексеевичу? Правильно. Просить милостыню.

    Автор: Олег Денежка
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    #россия #донбасс #украина #порошенко #турчинов
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