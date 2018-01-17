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Украина
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Общество
«Партия за справедливость» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018
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    «Партия за справедливость» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    13:42  17 Января 2018  /обновлено: 14:10  17 Января 2018
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    «Партия за справедливость» поддержит кандидатуру Путина на выборах-2018

    Москва, 17 января. Лидер «Партии за справедливость» Владимир Пономаренко заявил, что его партия поддержит действующего президента РФ Владимира Путина на будущих выборах.

    По его словам, «Партия за справедливость» приняла решение не выдвигать своих кандидатов на голосование, однако никто не собирается оставаться вне политического протеста.

    «Владимир Владимирович Путин как раз разделяет нашу основную идею о справедливости, видимо, он нам наиболее близок как кандидат», — заявил Пономаренко в ходе пресс-конференции блока политических партий на тему «Владимир Путин — кандидат большинства».

    Партия подготовила специальный наказ для своего кандидата, добавил он. В частности, представители «Партии за справедливость» хотят, чтобы будущий глава государства разработал программу эффективных мер по сокращению разрыва доходов между богатыми и бедными слоями населения.

    Напомним, что грядущие выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. На данный момент в поддержку кандидатуры Путина собрано более миллиона подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018 #партия за справедливость
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