Главарь «Джебхат ан-Нусры» заявил о готовности примириться со своими конкурентами

Идлиб, 17 января. Главарь группировки «Джебхат ан-Нусра»1 Мухаммад аль-Джулани прокомментировал обвинения в свой адрес в сговоре с правительственными войсками Сирии.

Подконтрольное террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) информационное агентство опубликовало заявление главаря формирования аль-Джулани, в котором боевик заявил, что не вел переговоры с командованием Сирийской арабской армии и не передавал САА свои позиции без боевых действий.

Ранее сообщалось, что после начала военной операции по освобождению провинции Идлиб сразу несколько группировок боевиков обвинили аль-Джулани в добровольной передаче ряда территорий под контроль правительственных войск.

В своем обращении главарь «Ан-Нусры» обвинил всех участников переговоров в Астане в неудачах террористов в Сирии. Аль-Джулани подчеркнул, что готов примириться со всеми своими противниками из числа исламистов, если они откажутся от внешнего финансирования. «Джебхат ан-Нусра» ведет войну против нескольких группировок на территории провинций Идлиб и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.