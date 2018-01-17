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Главарь «Джебхат ан-Нусры» заявил о готовности примириться со своими конкурентами
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    Главарь «Джебхат ан-Нусры» заявил о готовности примириться со своими конкурентами

    12:55  17 Января 2018
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    Главарь «Джебхат ан-Нусры» заявил о готовности примириться со своими конкурентами

    Идлиб, 17 января. Главарь группировки «Джебхат ан-Нусра»1 Мухаммад аль-Джулани прокомментировал обвинения в свой адрес в сговоре с правительственными войсками Сирии.

    Подконтрольное террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) информационное агентство опубликовало заявление главаря формирования аль-Джулани, в котором боевик заявил, что не вел переговоры с командованием Сирийской арабской армии и не передавал САА свои позиции без боевых действий.

    Ранее сообщалось, что после начала военной операции по освобождению провинции Идлиб сразу несколько группировок боевиков обвинили аль-Джулани в добровольной передаче ряда территорий под контроль правительственных войск.

    В своем обращении главарь «Ан-Нусры» обвинил всех участников переговоров в Астане в неудачах террористов в Сирии. Аль-Джулани подчеркнул, что готов примириться со всеми своими противниками из числа исламистов, если они откажутся от внешнего финансирования. «Джебхат ан-Нусра» ведет войну против нескольких группировок на территории провинций Идлиб и Хама.

    Главарь «Джебхат ан-Нусры» заявил о готовности примириться со своими конкурентами

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #мухаммад аль-джулани
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