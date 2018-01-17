ЦИК оснастит избирательные участки в России комплексами для электронного голосования

Москва, 17 января. На избирательных участках в России перед президентскими выборами в 2018 году появятся комплексы для электронного голосования. Об этом сказано в постановлении, опубликованном в среду российским Центризбиркомом.

«ЦИК РФ постановляет использовать при голосовании на выборах президента РФ комплексы для электронного голосования на избирательных участках», — указано в документе, принятом ЦИК.

В общей сложности установлено 806 таких электронных комплексов, причем большинство КЭГов предполагается разместить на избирательных участках в Татарстане и Нижегородской области. В этих регионах будет установлена треть от общего числа комплексов.

В ближайшее время региональные избиркомы должны определить перечень участков, где будут установлены КЭГи и передать сведения об этом в ЦИК.

Отметим, сегодня в Центризбирком поступили образцы предвыборной агитационной продукции в поддержку действующего президента Владимира Путина, который является одним из кандидатов на предстоящих выборах.