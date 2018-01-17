Назван самый читаемый в России роман с начала 2018 года

Москва, 17 января. В первый день нового года российские читатели отдали предпочтение роману Дэна Брауна «Происхождение» о приключениях профессора Роберта Лэнгдона, сообщает пресс-служба компании «ЛитРес».

Не оставили россияне без внимания и популярного норвежского писателя Ю Несбё. Его роман «Снеговик» стал бестселлером в новогоднюю ночь после выхода одноименно экранизации с участием Майкла Фассбендера, Вэла Килмера и Шарлотты Генсбур.

Некоторые читатели также не смогли отказаться от нового романа Дарьи Донцовой «Оберег от испанской страсти».

В число самых читаемых книг также вошла книга российского бизнесмена Дмитрия Портнягина «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать».

Ранее «Ридус» представил топ-10 самых главных книг 2017 года.

Как отмечает «Свободная пресса», Дэн Браун — известный американский писатель, журналист и музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно».

Напомним, что на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своей любимой книге. По признанию главы государства, «на его столе всегда лежит Лермонтов для того, чтобы отвлечься и вообще попасть в другой мир».