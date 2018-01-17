Делегация оппозиции Сирии планирует прибыть в Москву 23-24 января

Москва, 17 января. Визит делегации сирийской оппозиции в российскую столицу для консультаций по процессу политического урегулирования запланирован на 23-24 января текущего года. Об этом заявил в среду источник в оппозиции Сирийской Арабской Республики, знакомый с ситуацией.

«Визит в Москву запланирован, он состоится 23–24 января», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам собеседника, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в САР запланирован на 26-27 января в Вене, передает ТАСС.

Напомним, в конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в Сочи провели переговоры по вопросам сирийского урегулирования.

В ходе беседы глава российского государства отметил, что военная операция близка к окончанию, а «политический процесс — это то, что сейчас выходит на первый план в Сирии».

В начале декабря минувшего года Путин в ходе визита на авиабазу «Хмеймим» объявил о выводе значительного контингента российских войск из Сирии. Также лидер страны поблагодарил ВКС РФ за успешно проделанную работу.

Владимир Путин. Биография