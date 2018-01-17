Выборы-2018: более 10 тысяч участков оснастят электронными урнами для голосования

Москва, 17 января. Электронные урны для голосования появятся на 10 тысячах и еще одном избирательном участке. Соответствующий пункт содержится в постановлении ЦИК, принятом на заседании ведомства в среду.

«Использовать при голосовании на выборах президента РФ 18 марта 2018 года комплексы обработки избирательных бюллетеней на избирательных участках», — говорится в документе.

Электронные урны для голосования появятся в 81 регионе страны. В приложении к постановлению ЦИК указано число избирательных участков, где будут установлены КОИБы, для каждого субъекта РФ.

Отмечается, что электронными урнами не будут оснащены участки в местах временного пребывания избирателей – в больницах, санаториях, на вокзалах, а также в удаленных и труднодоступных районах, на полярных станциях и на судах, которые находятся в плавании.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин принимает участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. К началу недели в его поддержку было собрано более 700 тысяч подписей избирателей. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас за Путина готовы проголосовать более 81% россиян.