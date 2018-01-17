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Новороссия
Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев
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    Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев

    16:15  17 Января 2018
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    Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев, армия Киева обкладывает Луганск

    Донбасс, 17 января. Власти ЛНР готовы бесплатно вакцинировать и лечить всех жителей Донбасса. Украинская армия собирается атаковать Луганск. Киевские СМИ «готовят почву» для минских переговоров. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ЛНР спасает жителей Донбасса

    Луганская народная республика готова оказывать помощь жителям подконтрольных ВСУ Луганской и Донецкой областей в борьбе со вспышкой заболевания корью. Соответствующее поручение глава ЛНР Леонид Пасечник дал руководителю Минздрава республики.

    Есть основания полагать, что неподконтрольная часть Донбасса испытывает острый дефицит вакцин и лекарственных препаратов для лечения опасного заболевания. Министр здравоохранения ЛНР Павел Ляскевич заверил главу региона в готовности местных больниц справиться с поручением. При этом чиновник уточнил, что медучреждения республики способны не только эффективно купировать заболеваемость на своей территории, но и оказать помощь всем нуждающимся соотечественникам на неподконтрольных территориях.

    Медучреждения ЛНР

    На фоне указанной гуманитарной инициативы весьма контрастно выглядит голосование в украинском парламенте законопроекта «О реинтеграции Донбасса», а точнее — дискуссия, развернутая некоторыми украинскими парламентариями. В одной фразе можно вместить всю суть проходивших в Верховной Раде баталий: «Мы назовем их террористами и будем расстреливать, либо мы назовем их террористами, но будем просто сажать в тюрьмы».

    Санитарные потери ВСУ

    Схожие проблемы отмечаются и в передовых подразделениях украинской армии. Как утверждают в оперативном командовании Донецкой народной республики, вооруженные силы Украины ежедневно теряют десятки бойцов из-за инфекционных заболеваний, таких как ОРВИ и дизентерия. Вспышка последней нехарактерна для этого времени года, но только в течении декабря 2017 у более чем полутора тысяч солдат армии Киева было диагностировано это заболевание.

    В ДНР полагают, что такая ситуация сложилась из-за коррупции в воинских частях Украины. Разведка Донецка не раз обращала внимание на схемы продаж материального обеспечения, которыми руководят лично украинские комбриги.

    Боевая обстановка в ДНР

    В минувшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано семь случаев нарушения перемирия. Все происходило вдоль границ Донецкой народной республики. Шесть населенных пунктов обстреляны бойцами вооруженных формирований противника. По территории ДНР был выпущен «стандартный набор» ВСУ — 100 мин 82-мм калибра и несколько гранатометных выстрелов.

    Луганское направление

    Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев, армия Киева обкладывает Луганск

    В районах северных пригородов Луганска и на Светлодарской дуги (запад, юго-запад ЛНР — прим. ФАН) бойцы киевских формирований оборудуют временные и постоянные огневые позиции. На северо-западе республики в районе поселка Крымское, опорный пункт 15 батальона 58 мотопехотной бригады ВС Украины усилен новой военной техникой и личным составом.

    Активизировалось и материальное обеспечение подразделений противника в Станично-Луганском районе. На позициях 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Новозвановки (квадрат обстрела Первомайска, Стаханова, Кировска — прим. ФАН) проводится инженерное дооборудование.

    Киев «готовится» к Минску

    В белорусской столице 18 января должна состояться очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Желание украинской стороны саботировать еще не начавшийся процесс было заметно уже на прошлой неделе, когда Киев заявил о необходимости создания пятой подгруппы по восстановлению контроля над российско-украинской границей в ДНР и ЛНР.

    Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев, армия Киева обкладывает Луганск

    Украинские СМИ подхватили «эстафетную палочку» подготовки к грядущей встрече и сгенерировали новую «информационную бомбу». В массовом порядке информагентства Киева распространяют данные о полученных доказательствах российского присутствия в Донбассе. Первоисточником информации стало издание «Диалог.ua», которое, по разным данным, обслуживает интересы украинских спецслужб и служит площадкой для легализации политических заказов.

    Донбасс сегодня: власти ЛНР спасают украинцев, армия Киева обкладывает Луганск

     

    На этот раз в сеть попали якобы новые фотографии пресловутых «якутов и бурятов», воюющих в Донбассе. Но на поверку поисковых систем «Яндекс» и Google оказывается, что эти снимки не раз использовались украинскими журналистами в 2015-2016 годах для публикации схожих сообщений. При этом ни тогда, ни сейчас, доказательств принадлежности указанных на фото лиц к регулярным российским войскам предоставлено не было.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Николай Романенко
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