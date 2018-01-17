Выборы-2018: доверенные лица Путина заявили о готовности участвовать в дебатах

Москва, 17 января. Доверенные лица Владимира Путина примут участие в дебатах от имени кандидата в президенты, если он сам откажется принимать участие в предвыборных дискуссиях.

Такой информацией с «Интерфаксом» поделился сопредседатель штаба Путина, генеральный директор центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

«Готовим совещание с доверенными лицами, на котором примем решение по данному вопросу (по вопросу участия в дебатах — прим. ФАН)», — рассказал Румянцев.

Комментируя свое возможное участие в дебатах от имени российского лидера, Румянцев заявил, что наверняка так или иначе поучаствует в дискуссиях.

В то же время Румянцев особо подчеркнул, что принимать все решения, касающиеся проведения дебатов, будет лично Владимир Путин. Так же на вопрос о том, кто будет участником дебатов, ответил и пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов, отметивший, что кандидат самостоятельно определяет стратегию избирательной кампании.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин объявил о том, что вновь будет участвовать выборах главы государства 6 декабря 2017 года во время встречи с работниками производства в Нижнем Новгороде. В своей речи Путин отметил, что лучшего место, чем завод, где он окружен настоящими тружениками, для объявления о намерениях баллотироваться в президенты просто нет.

Российский лидер подчеркнул, что всегда особенно дорожил поддержкой простых граждан России.