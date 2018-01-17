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Сирия новости 17 января 16.30: РФ и САР восстанавливают Дейр-эз-Зор, курды требуют у ООН остановить Турцию
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    Сирия новости 17 января 16.30: РФ и САР восстанавливают Дейр-эз-Зор, курды требуют у ООН остановить Турцию

    16:30  17 Января 2018
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    РФ и САР восстанавливают Дейр-эз-Зор

    Сирия, 17 января. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон РФ оказывают правительству САР помощь в восстановлении Дейр-эз-Зора. Израильские самолеты ударили по аэродрому «Меззех» в Дамаске. Курды требуют у ООН остановить бомбардировки Турцией кантона Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку на юге провинции Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись авиаудару израильских ВВС в районе аэродрома «Меззех» в Дамаске; ведут столкновения с боевиками в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции САА недалеко от города Синждар на юге Идлиба; организовало два нападения в провинции Дияла в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА недалеко от населенных пунктов Тардин и Аль-Хадида в северной части Латакии; теряет боевиков в провинции Идлиб.

    Курды: требуют от мировых держав воздействовать на Турцию с целью прекратить бомбардировки Африна на севере Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По неподтвержденным сообщениям источников, подконтрольных вооруженной оппозиции, израильские самолеты нанесли удар по территории военного аэропорта «Меззех» неподалеку от столицы, вероятно, нацелившись на склад оружия и боеприпасов ливанского военизированного формирования «Хезболла». Об этом сообщает информационный портал i24 News. Напомним, неделю назад проправительственные силы подверглись авиаударам и артиллерийским обстрелам со стороны Израиля в районе Кутайфа к северо-востоку от Дамаска. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала факт совершения авианалета на позиции, занимаемые «Хезболлой».

    Тем временем в районе Восточной Гуты вновь разворачиваются бои между правительственной армией и исламистскими организациями «Ахрар Аш-Шам», «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Как передает агентство новостей EMC News Center, столкновения происходят в населенном пункте Хараста вблизи здания местной администрации.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в северной части провинции возобновились вооруженные столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных группировок. Правительственные войска обстреляли военные объекты исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** в окрестностях населенных пунктов Тардин и Аль-Хадида. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось. Напомним, некоторое время назад противники начали стягивать силы к линии разграничения сил сторон, однако о полномасштабных боевых действиях в данном районе никаких сообщений не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационное агентство Reuters сообщает, что представители курдских сил призвали Совет безопасности ООН воздействовать на Турцию, чтобы прекратить постоянные бомбардировки кантона Африн в северной части Алеппо. Напомним, Анкара заявляла о скором возобновлении наступления в Сирийском Курдистане. Тогда как командование Демократической армии Сирии**** (SDF) сообщило, что в случае возобновления антикурдской кампании отряды SDF, базирующиеся на востоке и на севере страны, также выступят на стороне курдов в Африне. Напомним, конфликт между Турцией и сирийскими курдами начался в 2011 году, после того как силы SDF и Отряды народной самообороны (YPG) расширили зону влияния в САР. Анкара рассматривает YPG как одно из ответвлений запрещенной в Турецкой Республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и правительство Сирии объединили свои усилия по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, освобожденных от террористов «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Особое внимание будет уделено объектам социальной сферы — школам и больницам. Так, при поддержке РФ удалось отстроить здание школы в населенном пункте Хатла в нескольких километрах от столицы провинции. В честь церемонии открытия российские военные предоставили нуждающимся школьную канцелярию, учебники, а также несколько тонн продовольствия. Кроме того, на территории школы был создан медицинский пункт.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Террористы «Исламского государства» провели внезапную атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от военного аэропорта «Абу-Духур». По заявлению медиа-портала террористической группировки Al Amaq, радикалам ИГ1 удалось захватить несколько строений недалеко от города Синджар. Однако территориальные приобретения боевиков были незначительными. ИГИЛовцы попытались воспользоваться тем, что правительственные войска в данном районе ведут наступление против исламистов антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам».

    Также поступают сообщения о том, что многие радикалы вооруженной оппозиции переходят на сторону «Исламского государства» на границе провинций Алеппо, Хама и Идлиб. Военные эксперты полагают, что радикалы обратились к ИГИЛовцам вследствие постоянных поражений в столкновениях с САА.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Сразу два вооруженных нападения террористов «Исламского государства» произошли на северо-востоке провинции Дияла. Три мирных жителя были убиты в результате атак, передает информационное агентство Al Masdar News. Один из убитых являлся сотрудником комитета по транспорту. Боевики открыли огонь по его машине на окраине населенного пункта Аль-Микдадия. Напомним, хотя иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил о победе над ИГИЛ1 в начале прошлого месяца, не все территории страны удалось полностью зачистить от ИГИЛовцев. Так, многие боевики все еще скрываются в пустынных районах, а также действуют под видом мирных граждан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    Сирия новости 17 января 16.30: РФ и САР восстанавливают Дейр-эз-Зор, курды требуют у ООН остановить Турцию
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