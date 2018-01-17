Сирия, 17 января. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон РФ оказывают правительству САР помощь в восстановлении Дейр-эз-Зора. Израильские самолеты ударили по аэродрому «Меззех» в Дамаске. Курды требуют у ООН остановить бомбардировки Турцией кантона Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись авиаудару израильских ВВС в районе аэродрома «Меззех» в Дамаске; ведут столкновения с боевиками в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА недалеко от города Синждар на юге Идлиба; организовало два нападения в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА недалеко от населенных пунктов Тардин и Аль-Хадида в северной части Латакии; теряет боевиков в провинции Идлиб.

Курды: требуют от мировых держав воздействовать на Турцию с целью прекратить бомбардировки Африна на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

По неподтвержденным сообщениям источников, подконтрольных вооруженной оппозиции, израильские самолеты нанесли удар по территории военного аэропорта «Меззех» неподалеку от столицы, вероятно, нацелившись на склад оружия и боеприпасов ливанского военизированного формирования «Хезболла». Об этом сообщает информационный портал i24 News. Напомним, неделю назад проправительственные силы подверглись авиаударам и артиллерийским обстрелам со стороны Израиля в районе Кутайфа к северо-востоку от Дамаска. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала факт совершения авианалета на позиции, занимаемые «Хезболлой».

Тем временем в районе Восточной Гуты вновь разворачиваются бои между правительственной армией и исламистскими организациями «Ахрар Аш-Шам», «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Как передает агентство новостей EMC News Center, столкновения происходят в населенном пункте Хараста вблизи здания местной администрации.

Провинция Латакия

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в северной части провинции возобновились вооруженные столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных группировок. Правительственные войска обстреляли военные объекты исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** в окрестностях населенных пунктов Тардин и Аль-Хадида. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось. Напомним, некоторое время назад противники начали стягивать силы к линии разграничения сил сторон, однако о полномасштабных боевых действиях в данном районе никаких сообщений не поступало.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Reuters сообщает, что представители курдских сил призвали Совет безопасности ООН воздействовать на Турцию, чтобы прекратить постоянные бомбардировки кантона Африн в северной части Алеппо. Напомним, Анкара заявляла о скором возобновлении наступления в Сирийском Курдистане. Тогда как командование Демократической армии Сирии**** (SDF) сообщило, что в случае возобновления антикурдской кампании отряды SDF, базирующиеся на востоке и на севере страны, также выступят на стороне курдов в Африне. Напомним, конфликт между Турцией и сирийскими курдами начался в 2011 году, после того как силы SDF и Отряды народной самообороны (YPG) расширили зону влияния в САР. Анкара рассматривает YPG как одно из ответвлений запрещенной в Турецкой Республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Дейр-эз-Зор

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и правительство Сирии объединили свои усилия по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, освобожденных от террористов «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Особое внимание будет уделено объектам социальной сферы — школам и больницам. Так, при поддержке РФ удалось отстроить здание школы в населенном пункте Хатла в нескольких километрах от столицы провинции. В честь церемонии открытия российские военные предоставили нуждающимся школьную канцелярию, учебники, а также несколько тонн продовольствия. Кроме того, на территории школы был создан медицинский пункт.

Провинция Идлиб

Террористы «Исламского государства» провели внезапную атаку на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от военного аэропорта «Абу-Духур». По заявлению медиа-портала террористической группировки Al Amaq, радикалам ИГ1 удалось захватить несколько строений недалеко от города Синджар. Однако территориальные приобретения боевиков были незначительными. ИГИЛовцы попытались воспользоваться тем, что правительственные войска в данном районе ведут наступление против исламистов антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам».

Также поступают сообщения о том, что многие радикалы вооруженной оппозиции переходят на сторону «Исламского государства» на границе провинций Алеппо, Хама и Идлиб. Военные эксперты полагают, что радикалы обратились к ИГИЛовцам вследствие постоянных поражений в столкновениях с САА.

Ирак

Сразу два вооруженных нападения террористов «Исламского государства» произошли на северо-востоке провинции Дияла. Три мирных жителя были убиты в результате атак, передает информационное агентство Al Masdar News. Один из убитых являлся сотрудником комитета по транспорту. Боевики открыли огонь по его машине на окраине населенного пункта Аль-Микдадия. Напомним, хотя иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил о победе над ИГИЛ1 в начале прошлого месяца, не все территории страны удалось полностью зачистить от ИГИЛовцев. Так, многие боевики все еще скрываются в пустынных районах, а также действуют под видом мирных граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)