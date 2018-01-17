ЦИК РФ не считает обоснованными претензии по поводу агитации на телеканалах

Москва, 17 января. Отсутствие активной деятельности со стороны одного кандидата не является основанием для того, чтобы не говорить о работе другого, заявила в среду секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«Отсутствие какой-то активной деятельности со стороны кандидата не является поводом для замалчивания деятельности другого кандидата», — приводит ее слова РИА Новости.

Гришина добавила, что не каждый кандидат каждый день активно занимается деятельностью в рамках избирательной кампании.

Таким образом Центризбирком ответил на заявления движения «Голос» о том, что в рамках предвыборной кампании на телевидении якобы проводится «незаконная агитация».

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что, если «Голос» направит жалобу, в которой приведет конкретную информацию, на основе которой делаются такие заявления, эту жалобу обязательно рассмотрят.

Напомним, также в среду Гришина сообщила, что образцы агитматериалов от кандидата Путина поступили в ЦИК первыми.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Официально президентская кампания стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас более 81% россиян готовы проголосовать за него.

Владимир Путин. Биография.