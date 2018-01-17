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Общество
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ЦИК РФ не считает обоснованными претензии по поводу агитации на телеканалах
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    ЦИК РФ не считает обоснованными претензии по поводу агитации на телеканалах

    12:26  17 Января 2018  /обновлено: 12:27  17 Января 2018
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    ЦИК РФ не считает обоснованными претензии по поводу агитации на телеканалах

    Москва, 17 января. Отсутствие активной деятельности со стороны одного кандидата не является основанием для того, чтобы не говорить о работе другого, заявила в среду секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

    «Отсутствие какой-то активной деятельности со стороны кандидата не является поводом для замалчивания деятельности другого кандидата», — приводит ее слова РИА Новости.

    Гришина добавила, что не каждый кандидат каждый день активно занимается деятельностью в рамках избирательной кампании.

    Таким образом Центризбирком ответил на заявления движения «Голос» о том, что в рамках предвыборной кампании на телевидении якобы проводится «незаконная агитация».

    ЦИК РФ не считает обоснованными претензии по поводу агитации на телеканалах

    Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что, если «Голос» направит жалобу, в которой приведет конкретную информацию, на основе которой делаются такие заявления, эту жалобу обязательно рассмотрят.

    Напомним, также в среду Гришина сообщила, что образцы агитматериалов от кандидата Путина поступили в ЦИК первыми.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Официально президентская кампания стартовала 18 декабря.

    Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас более 81% россиян готовы проголосовать за него.

    Владимир Путин. Биография. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #голос #выборы-2018 #цик рф
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