Выборы-2018: в России сегодня нет конструктивной оппозиции — Рамиль Бахтизин

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к своим коллегам с просьбой сделать все от них зависящее, чтобы не допустить провокаций на грядущих выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года.

«Наша обязанность <…> приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, (выборы – прим. ФАН) прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе», — отметила спикер Совфеда.

Математик, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, который является доверенным лицом президента Владимира Путина, также подчеркнул важность избирательного процесса.

«Я думаю, наша задача, в том числе и как доверенных лиц президента, людей с активной гражданской позицией, заключается в том, чтобы россияне воспользовались своим конституционным правом, пришли на избирательные участки и решили, что для них важно», — заявил Рамиль Бахтизин.

Кроме того, ученый отреагировал на призывы некоторых одиозных деятелей бойкотировать выборы.

«Я считаю эту позицию неконструктивной. Любые такие заявления будут задерживать развитие страны. Гражданам нужно определяться, и, я думаю, большинство населения разумно оценивает ситуацию, и его не устроит еще одна эпоха невнятных перемен», — рассуждает Рамиль Бахтизин.

Кроме того, он отметил, что сегодня в России нет конструктивной оппозиции, которая могла бы составить Владимиру Путину конкуренцию, это заметно даже по публикациям в СМИ.

«У оппозиции нет каких-то реальных предложений и возможностей для их реализации. В том числе поэтому я обратился в инициативную группу, чтобы меня включили в список доверенных лиц кандидата Владимира Путина», — заключил ректор УГНТУ.

Напомним, действующий национальный лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В его поддержку уже собрано более одного миллиона подписей.